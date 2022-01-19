Россияне скупают экспресс-тесты на коронавирус, маски и санитайзеры

Россияне скупают экспресс-тесты на коронавирус, маски и санитайзерыПродажи этих товаров за неделю увеличились на 20–70%
Розничные продажи экспресс-тестов на COVID-19, масок и санитайзеров на фоне новостей о быстром распространении нового штамма «омикрон» в России за последнюю неделю резко возросли, по отдельным категориям продажи выросли в 7 раз. Об этом свидетельствует проведенный «Ведомостями» опрос крупных аптечных сетей, интернет-аптек и маркетплейсов.
Избежать огласки
«Аптечная сеть 36,6» с 7 по 13 января 2022 г. реализовала экспресс-тестов на 20% больше, чем неделей ранее, в Москве прирост составил 32% до 3982 экспресс-тестов. А в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. общий показатель увеличился на 34% практически во всех регионах.
Продажи экспресс-тестов на Ozon выросли на 40%, а у «Сбер еаптеки» – аж на 70%, по словам представителей этих компаний. Абсолютные цифры они не предоставили. По словам генерального директора клиники «Рассвет» Алексея Парамонова, жители столицы активно приобретают экспресс-тесты, так как не все хотят сообщать о своем заболевании в официальные органы (в случае если оно подтвердится по результатам лабораторного анализа), что влечет взятие больничного, соблюдение карантина и установку приложения «Социальный мониторинг» (для москвичей), которое следит за соблюдением режима самоизоляции. По его словам, люди уже не боятся инфекции, как это было в начале пандемии, они знают симптомы, при которых нужна помощь врача или госпитализация. Это, как отмечает эксперт, может привести к тому, что реальное количество инфицированных будет отличаться в разы от официальных данных. Но у врачей есть возможность анализировать ситуацию с заболевшими различными способами – в частности, они могут следить за количеством запросов о лечении и покупке тестов на COVID-19 в поисковых системах.
Заведующий терапевтической клиникой Европейского медицинского центра Владимир Сибирский говорит, что точность у экспресс-тестов низкая, малодостоверным такой тест может быть и в инкубационный период. «Лучше обратиться в специализированные лабораторные комплексы, где примерно за те же деньги проведут исследование, но с точностью на порядок выше», – согласен директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
С 10 по 16 января 2022 г. у сети «Инвитро» выросло число проведенных ПЦР-тестов на коронавирус в штуках на 6% к предыдущей неделе, у «Гемотеста» – на 8,6%, рассказали их представители, не приведя абсолютных значений.
У KDL выручка от аналогичной услуги за тот же период увеличилась на 34% при неизменных ценах, говорит директор по маркетингу Мария Корсунская.
Маски снова в моде
В аптеках и на маркетплейсах увеличился спрос и на средства индивидуальной защиты (СИЗ): маски, респираторы, а также санитайзеры. В «Аптечной сети 36,6» продажи масок и антисептиков с 7 по 13 января 2022 г. выросли на 14 и 7% к предыдущей неделе соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост продаж антисептиков составил 10%, продажи масок, наоборот, снизились на 42%. Максимальный рост спроса аптеки сети отметили в Москве и Ленинградской области – продажи там увеличились на 21%, уточнил представитель компании. В Москве с 7 по 13 января 2022 г. показатель составил 132 766 упаковок масок и 1641 – антисептиков.
В аптечной сети «Ригла» за тот же период отмечен рост продаж в натуральном выражении по всем категориям СИЗ на 25% к предыдущей неделе, говорит коммерческий директор компании Наталья Бурдина. Однако в первой половине января прошлого года была похожая динамика, заметила она. Через «Здравсити» реализовано в 7 раз больше антисептиков к предыдущей неделе и в 5 раз – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самый высокий спрос был в Москве, Твери и Санкт-Петербурге, уточнил руководитель маркетплейса Даурен Абеуов.
Продажи антисептиков и масок в «Сбер еаптеке» за этот же период увеличились на 61% к предыдущей неделе, у сервиса «Самокат» продано на 30% больше масок, рассказали их представители. А вот на Wildberries спрос на маски и санитайзеры остается стабильным, сказал представитель маркетплейса: «Чаще всего россияне приобретают их впрок, большими упаковками».
Рост спроса на эти товары связан с ростом заболеваемости COVID-19, считает Беспалов. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, суточный прирост зараженных инфекцией в России стал увеличиваться с 7 января, а к 18 января число заболевших за день в стране удвоилось – до 33 899 новых случаев. Это связано в том числе и с новым штаммом «омикрон»: только за трое суток, с 10 по 14 января, количество заразившихся им возросло в 2,6 раза, заявляла 14 января вице-премьер Татьяна Голикова. 18 января она говорила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге он даже потеснил штамм «дельта» (в целом по России «дельта» пока преобладает).