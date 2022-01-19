Россияне скупают экспресс-тесты на коронавирус, маски и санитайзеры

Продажи экспресс-тестов на Ozon выросли на 40%, а у «Сбер еаптеки» – аж на 70%, по словам представителей этих компаний. Абсолютные цифры они не предоставили. По словам генерального директора клиники «Рассвет» Алексея Парамонова, жители столицы активно приобретают экспресс-тесты, так как не все хотят сообщать о своем заболевании в официальные органы (в случае если оно подтвердится по результатам лабораторного анализа), что влечет взятие больничного, соблюдение карантина и установку приложения «Социальный мониторинг» (для москвичей), которое следит за соблюдением режима самоизоляции. По его словам, люди уже не боятся инфекции, как это было в начале пандемии, они знают симптомы, при которых нужна помощь врача или госпитализация. Это, как отмечает эксперт, может привести к тому, что реальное количество инфицированных будет отличаться в разы от официальных данных. Но у врачей есть возможность анализировать ситуацию с заболевшими различными способами – в частности, они могут следить за количеством запросов о лечении и покупке тестов на COVID-19 в поисковых системах.