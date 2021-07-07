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Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Ведомости

ФАС и Роспотребнадзор проведут проверку формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседаний Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, сообщается на сайте правительства.

«Проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор», — говорится в сообщении. Ведомства должны доложить о результатах этой работы до 19 июля. 

По словам Мишустина, из регионов поступает информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Как поясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, цены поднимают коммерческие лаборатории, которые набирают большое количество заказов, при этом не успевают вовремя их выполнить.

Ранее ФАС сообщила, что направила запросы в медицинские организации после обращений граждан, которые сообщили о росте цен на ПЦР-тесты на COVID-19 и анализы на антитела к нему. Ведомство намерено изучить обоснованность роста цен.

Ранее по теме: ФАС проверит цены на ПЦР-тесты и анализы на антитела

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных