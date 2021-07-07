Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

По словам Мишустина, из регионов поступает информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Как поясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, цены поднимают коммерческие лаборатории, которые набирают большое количество заказов, при этом не успевают вовремя их выполнить.