Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках
ФАС и Роспотребнадзор проведут проверку формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседаний Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, сообщается на сайте правительства.
«Проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор», — говорится в сообщении. Ведомства должны доложить о результатах этой работы до 19 июля.
По словам Мишустина, из регионов поступает информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Как поясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, цены поднимают коммерческие лаборатории, которые набирают большое количество заказов, при этом не успевают вовремя их выполнить.
Ранее ФАС сообщила, что направила запросы в медицинские организации после обращений граждан, которые сообщили о росте цен на ПЦР-тесты на COVID-19 и анализы на антитела к нему. Ведомство намерено изучить обоснованность роста цен.