ФАС проверит цены на ПЦР-тесты и анализы на антитела

25 июня премьер-министр Михаил Мишустин пообещал поручить ФАС и Роспотребнадзору проследить за ценами и сроками проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. Он также обратил внимание главы Роспотребнадзора Анны Поповой на информацию из регионов о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость проведения этих анализов увеличивается. Попова пояснила, что цены поднимают коммерческие лаборатории, которые набирают большое количество заказов, при этом не успевают вовремя их выполнить.