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ФАС проверит цены на ПЦР-тесты и анализы на антитела

Ведомости

ФАС направила запросы в медицинские организации после обращений граждан, которые сообщили о росте цен на ПЦР-тесты на COVID-19 и анализы на антитела к нему. Ведомство изучит обоснованность роста цен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«Ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», — цитирует агентство пресс-службу.

25 июня премьер-министр Михаил Мишустин пообещал поручить ФАС и Роспотребнадзору проследить за ценами и сроками проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. Он также обратил внимание главы Роспотребнадзора Анны Поповой на информацию из регионов о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость проведения этих анализов увеличивается. Попова пояснила, что цены поднимают коммерческие лаборатории, которые набирают большое количество заказов, при этом не успевают вовремя их выполнить.

О планах направить обращение в ФАС с просьбой о такой проверке на прошлой неделе заявили депутаты Госдумы. «Готовим обращение в ФАС: взять ситуацию на особый контроль, проверить механизм ценообразования и предотвратить удорожание», — говорил глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре разработали новый экспресс-тест на коронавирус

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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