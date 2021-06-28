ФАС проверит цены на ПЦР-тесты и анализы на антитела
ФАС направила запросы в медицинские организации после обращений граждан, которые сообщили о росте цен на ПЦР-тесты на COVID-19 и анализы на антитела к нему. Ведомство изучит обоснованность роста цен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФАС.
«Ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», — цитирует агентство пресс-службу.
25 июня премьер-министр Михаил Мишустин пообещал поручить ФАС и Роспотребнадзору проследить за ценами и сроками проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. Он также обратил внимание главы Роспотребнадзора Анны Поповой на информацию из регионов о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость проведения этих анализов увеличивается. Попова пояснила, что цены поднимают коммерческие лаборатории, которые набирают большое количество заказов, при этом не успевают вовремя их выполнить.
О планах направить обращение в ФАС с просьбой о такой проверке на прошлой неделе заявили депутаты Госдумы. «Готовим обращение в ФАС: взять ситуацию на особый контроль, проверить механизм ценообразования и предотвратить удорожание», — говорил глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн.