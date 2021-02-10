В Роспотребнадзоре разработали новый экспресс-тест на коронавирус
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал экспресс-тест на коронавирус, который сокращает время тестирования в три-четыре раза, говорится на сайте ведомства.
«Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования — в три-четыре раза», — говорится в сообщении. Общее время тестирования составит 1–1,5 часа в зависимости от образца против 4–5 часов при обычной ПЦР (полимеразной цепной реакции), уточнили в Роспотребнадзоре. С помощью нового теста можно выявить носителей вируса на ранней стадии и оперативно ограничить их контакты с людьми.
Тест получил название «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT», он был зарегистрирован 3 февраля. Его можно использовать на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом все компоненты для него теперь производятся локально на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказали в ведомстве.
В России, по данным на 8 февраля, проведено 105 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, следует из данных Роспотребнадзора. С начала распространения в стране инфекции ее диагностировали у 3,9 млн россиян. В ноябре Роспотребнадзор выпустил постановление, ограничившее максимальный срок выполнения теста на коронавирус — с момента получения биологического материала до объявления результатов тестирования должно пройти не более 48 часов.
Позже президент России Владимир Путин заявил, что проведение теста на коронавирус в течение 48 часов — это долго. После чего руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1» сообщила, что срок выдачи результатов тестов планируется сократить до 24 часов.