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В Роспотребнадзоре разработали новый экспресс-тест на коронавирус

Ведомости

ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал экспресс-тест на коронавирус, который сокращает время тестирования в три-четыре раза, говорится на сайте ведомства.

«Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования — в три-четыре раза», — говорится в сообщении. Общее время тестирования составит 1–1,5 часа в зависимости от образца против 4–5 часов при обычной ПЦР (полимеразной цепной реакции), уточнили в Роспотребнадзоре. С помощью нового теста можно выявить носителей вируса на ранней стадии и оперативно ограничить их контакты с людьми.

Тест получил название «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT», он был зарегистрирован 3 февраля. Его можно использовать на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом все компоненты для него теперь производятся локально на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказали в ведомстве.

В России, по данным на 8 февраля, проведено 105 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, следует из данных Роспотребнадзора. С начала распространения в стране инфекции ее диагностировали у 3,9 млн россиян. В ноябре Роспотребнадзор выпустил постановление, ограничившее максимальный срок выполнения теста на коронавирус — с момента получения биологического материала до объявления результатов тестирования должно пройти не более 48 часов.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что проведение теста на коронавирус в течение 48 часов — это долго. После чего руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1» сообщила, что срок выдачи результатов тестов планируется сократить до 24 часов.

Ранее по теме: Срок выдачи тестов на коронавирус планируется сократить до 24 часов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных