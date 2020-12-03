Срок выдачи тестов на коронавирус планируется сократить до 24 часов
Срок выдачи результатов тестов на коронавирус планируется сократить до 24 часов, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1».
«Не так мало — 12% всех обращений (граждан прим. ред.) связано с нарушением срока выдачи результата. Здесь еще, конечно, нужно работать. И не только над тем, чтобы достичь вот этих 48 часов, но чтобы этот срок был еще меньше. Следующий этап — это сократить до 24 (часов) и далее сократить еще», — сказала Попова (цитата по ТАСС).
По ее словам, каждый восьмой житель России из почти 30 тыс. человек, обратившихся на горячую линию, жаловался на отсутствие результатов тестирования на коронавирус в течение установленных 48 часов.
«Надо разобраться, понять, почему произошло, и, если есть ответственные, значит, привлечь их к должной административной ответственности», — сказала Попова.
18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что проведение теста на коронавирус в течение 48 часов — это долго. Президент напомнил, что в России есть и другие тест-системы, которые дают достаточно объективный результат гораздо быстрее.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено 28 145 новых случаев коронавируса, 29 502 человека выздоровели, 554 скончались. Всего в стране зарегистрировано 2,4 млн случаев COVID-19 и 41 607 летальных исходов. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Свердловской областях.