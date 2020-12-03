Срок выдачи тестов на коронавирус планируется сократить до 24 часов

«Не так мало — 12% всех обращений (граждан прим. ред.) связано с нарушением срока выдачи результата. Здесь еще, конечно, нужно работать. И не только над тем, чтобы достичь вот этих 48 часов, но чтобы этот срок был еще меньше. Следующий этап — это сократить до 24 (часов) и далее сократить еще», — сказала Попова (цитата по ТАСС).