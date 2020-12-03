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Срок выдачи тестов на коронавирус планируется сократить до 24 часов

Ведомости

Срок выдачи результатов тестов на коронавирус планируется сократить до 24 часов, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1». 

«Не так мало — 12% всех обращений (граждан прим. ред.) связано с нарушением срока выдачи результата. Здесь еще, конечно, нужно работать. И не только над тем, чтобы достичь вот этих 48 часов, но чтобы этот срок был еще меньше. Следующий этап — это сократить до 24 (часов) и далее сократить еще», — сказала Попова (цитата по ТАСС). 

По ее словам, каждый восьмой житель России из почти 30 тыс. человек, обратившихся на горячую линию, жаловался на отсутствие результатов тестирования на коронавирус в течение установленных 48 часов. 

«Надо разобраться, понять, почему произошло, и, если есть ответственные, значит, привлечь их к должной административной ответственности», — сказала Попова.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что проведение теста на коронавирус в течение 48 часов — это долго. Президент напомнил, что в России есть и другие тест-системы, которые дают достаточно объективный результат гораздо быстрее.

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено 28 145 новых случаев коронавируса, 29 502 человека выздоровели, 554 скончались. Всего в стране зарегистрировано 2,4 млн случаев COVID-19 и 41 607 летальных исходов. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Свердловской областях.

Ранее по теме: В России запустят горячую линию для жалоб на задержку тестов на коронавирус

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных