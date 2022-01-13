Лаборатории начинают делать тесты на «омикрон»Для обычного потребителя смысла в них мало, считают эксперты
Сеть лабораторий «Лабквест» начинает делать тесты на новый штамм коронавируса – «омикрон»: такие исследования она запускает в 54 городах России. Об этом «Ведомостям» сообщила ее генеральный директор Дарья Пикалюк. Аналогичная услуга в течение двух недель появится в более чем 130 городах и у «Хеликса», говорит заместитель генерального директора лабораторной службы сети Дарья Горякина. Лидер рынка 2020 г. по обороту (25 млрд руб.) – группа «Инвитро» – также рассматривает возможность запуска исследования на «омикрон», рассказал представитель компании. Точные сроки, по его словам, она объявит в течение недели, но уже понятно, что тест будет доступен во всей сети. Представитель лабораторий «Гемотест» (вторая крупнейшая по обороту компания в этом сегменте, ее выручка в 2020 г. – 17,6 млрд руб.) и представитель группы KDL на запросы «Ведомостей» не ответили.
В «Лабквесте» исследование на «омикрон» будет проводиться бесплатно в дополнение к тесту на коронавирус для всех положительных или сомнительных результатов, уточнила Пикалюк. Стоимость такого ПЦР-теста в столице у сети составляет 2895 руб. с учетом взятия мазка, результаты поступают через 22 часа, указано на сайте компании.
В «Хеликсе» цена исследования на «омикрон» будет незначительно отличаться от цены обычного ПЦР-теста, предварительно оценила Горякина. На ее сайте говорится, что сейчас она составляет 1740 руб. с учетом взятия мазка, срок выполнения – двое суток. Обе сети будут выполнять исследования методом ПЦР, используя набор реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.3», разработанный Федеральным медико-биологическим агентством России. Он, по словам представителя «Лабквеста», способен определять два штамма – «омикрон» и «дельту».
Обе компании ждут высокого спроса на новую услугу. Представитель «Лабквеста» уверен, что из-за новой волны коронавируса число тестирований вырастет, но точные прогнозы делать не стал. Продажи ПЦР-тестов на коронавирус по итогам 2021 г. у этой сети составили более 1,2 млрд руб., или 800 000 штук. В «Хеликсе» данные по продажам не раскрыли. Тем не менее Горякина тоже ожидает высокую востребованность нового теста на «омикрон» как со стороны физических лиц, так и со стороны врачей.
А вот опрошенные «Ведомостями» эксперты большого смысла в проведении подобных исследований для обычных граждан не видят. Генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов уверен, что практической ценности для людей оно не несет. По его словам, определение конкретных вариантов вируса важно и необходимо в первую очередь для государства и эпидемиологических служб. При этом он признает, что тесты все равно будут пользоваться спросом у населения, а лаборатории смогут на этом заработать. С ним не согласен генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Он считает, что тесты на «омикрон» не будут пользоваться популярностью. «Если человек заболел, ему, по большому счету, все равно, каким штаммом, так как специфического лечения инфекции все равно не существует. То есть это знание не приведет к изменению лечения и быстрейшему выздоровлению», – пояснил он.
«Омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября прошлого года. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации – больше, чем у всех известных ранее штаммов. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, но при этом он реже вызывает тяжелое течение болезни. Врач клинико-диагностического центра «Лабквест» Анна Сафонова считает, что польза нового теста заключается в том, что больной с «омикроном» сможет вовремя изолироваться от окружающих. В России, по данным на 11 января, число зараженных «омикрон»-штаммом превысило 300 человек.
По данным оперштаба, суточный прирост зараженных коронавирусом в России стал увеличиваться с 7 января, тогда как до этого снижался. За последние сутки в России зарегистрировали 21 155 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее выявили 17 946 случаев болезни. Этот показатель стал максимальным с 28 декабря. В Москве за сутки выявили 5490 заболевших: показатель третий день подряд превышает 4000 случаев заражения. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новый рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон» неизбежен. Также она заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,2%. Эффективность отечественных вакцин от коронавируса против «омикрона» проверяется.