Лаборатории начинают делать тесты на «омикрон»

А вот опрошенные «Ведомостями» эксперты большого смысла в проведении подобных исследований для обычных граждан не видят. Генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов уверен, что практической ценности для людей оно не несет. По его словам, определение конкретных вариантов вируса важно и необходимо в первую очередь для государства и эпидемиологических служб. При этом он признает, что тесты все равно будут пользоваться спросом у населения, а лаборатории смогут на этом заработать. С ним не согласен генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Он считает, что тесты на «омикрон» не будут пользоваться популярностью. «Если человек заболел, ему, по большому счету, все равно, каким штаммом, так как специфического лечения инфекции все равно не существует. То есть это знание не приведет к изменению лечения и быстрейшему выздоровлению», – пояснил он.