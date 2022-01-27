Газета
Общество

В Санкт-Петербурге началась вакцинация подростков от коронавируса

Ведомости

Запись на вакцинацию от коронавируса лиц 12-17 лет препаратом «Спутник М» открылась сегодня в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению. 

«Вакцинация подростков будет проводиться добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или иных законных представителей), а также при наличии информированного добровольного согласия (с 12 до 15 лет — родителей, старше 15 — самого ребенка)» — рассказали в ведомстве.

Прививки можно сделать в 59 районных поликлиниках города. «Спутник М»  по аналогии со «Спутником V» вводится в два этапа с разницей в три недели. Отмечается, что в течение 30 минут после вакцинации пациент должен находиться под наблюдением врача.

В комитете отметили, что в Санкт-Петербург поступило ограниченное количество препарата, так что в первую очередь рекомендуется привить подростков с хроническими заболеваниями. В частности, в группу риска входят несовершеннолетние с нарушением работы костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения и кровообращения, а также эндокринной системы.

Первая партия «Спутника М» поступила в Санкт-Петербург 23 января. Она включает в себя 2280 комплектов доз.

В Москве вакцинация подростков от коронавируса должна начаться в ближайшие дни, сообщила вчера заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В Московской области прививочная кампания стартовала 24 января. 

Вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Его эффективность составила примерно 93%. По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие побочные эффекты проходят за два-три дня.

Ранее по теме: В России выросла доля готовых привить своих детей от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных