В Санкт-Петербурге началась вакцинация подростков от коронавируса
Запись на вакцинацию от коронавируса лиц 12-17 лет препаратом «Спутник М» открылась сегодня в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
«Вакцинация подростков будет проводиться добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или иных законных представителей), а также при наличии информированного добровольного согласия (с 12 до 15 лет — родителей, старше 15 — самого ребенка)» — рассказали в ведомстве.
Прививки можно сделать в 59 районных поликлиниках города. «Спутник М» по аналогии со «Спутником V» вводится в два этапа с разницей в три недели. Отмечается, что в течение 30 минут после вакцинации пациент должен находиться под наблюдением врача.
В комитете отметили, что в Санкт-Петербург поступило ограниченное количество препарата, так что в первую очередь рекомендуется привить подростков с хроническими заболеваниями. В частности, в группу риска входят несовершеннолетние с нарушением работы костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения и кровообращения, а также эндокринной системы.
Первая партия «Спутника М» поступила в Санкт-Петербург 23 января. Она включает в себя 2280 комплектов доз.
В Москве вакцинация подростков от коронавируса должна начаться в ближайшие дни, сообщила вчера заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В Московской области прививочная кампания стартовала 24 января.
Вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Его эффективность составила примерно 93%. По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие побочные эффекты проходят за два-три дня.