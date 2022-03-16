Число пенсионеров на учете в ПФР сократилось почти на 1 млн

С 2019 по 2021 г. количество пенсионеров сократилось на 1,8 млн человек из-за сокращения числа получателей страховой пенсии по старости. Их количество с 2019 г. уменьшилось на 2 млн человек, в том числе на 1,1 млн в 2021 г. Общее количество находящихся на учете в ПФР пенсионеров сократилось не так значительно, потому что в других категориях получателей пенсий спада не наблюдалось.