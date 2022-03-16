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Общество

Число пенсионеров на учете в ПФР сократилось почти на 1 млн

Ведомости

Количество пенсионеров на учете в ПФР на 1 января 2022 г. составило около 42 млн – на 2,3%, или 970 000 человек, меньше в годовом выражении, сообщил РБК со ссылкой на данные Пенсионного фонда. Снижение стало максимальным с начала 1990-х гг. В этот показатель не включены данные о пенсионерах Минобороны, МВД, СКР и т. д.

Количество пенсионеров в России снижается с 2019 г., когда началась пенсионная реформа. По данным Росстата, в первый год ее реализации показатель снизился на 319 000 человек, что соответствовало ожиданиям властей. С 2020 г. показатель стал сокращаться быстрее из-за пандемии коронавируса: вместо сокращения на 317 000 человек показатель упал на 569 000.

Уровень смертности в 2020 г. увеличился на 18%, или на 323 800 человек, большая часть которых – люди трудоспособного возраста. В 2021 г. смертность выросла на 15,1%, или на 321 000 человек.

С 2019 по 2021 г. количество пенсионеров сократилось на 1,8 млн человек из-за сокращения числа получателей страховой пенсии по старости. Их количество с 2019 г. уменьшилось на 2 млн человек, в том числе на 1,1 млн в 2021 г. Общее количество находящихся на учете в ПФР пенсионеров сократилось не так значительно, потому что в других категориях получателей пенсий спада не наблюдалось.

По данным Счетной палаты, среднегодовая численность пенсионеров в 2020 г. должна была сократиться на 141 000 человек и составить 43,67 млн, а в 2021 г. ожидалось сокращение на 624 000 человек, до 43,05 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных