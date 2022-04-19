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Superjob: россияне считают «достойной пенсией» более 45 000 рублей в месяц

Ведомости

Среднестатистический россиянин считает, что размер «достойной пенсии» должен составлять 45 300 руб. Это следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, пишет РБК. Желаемый размер пенсии увеличился на 5% по сравнению с результатами аналогичного опроса, который проводился в ноябре 2021 г.

Отмечается, что самые высокие пенсионные ожидания — у опрошенных с ежемесячным доходом более 80 000 руб. и опрошенных старше 45 лет. Достойной пенсией они назвали 49 400 руб. и 46 900 руб. соответственно. Самые низкие ожидания — у россиян, зарабатывающих менее 30 000 руб. Такие респонденты назвали сумму 38 100 руб.

Самые высокие ожидания от пенсии — в Москве (50 000 руб.), Санкт-Петербурге (47 900 руб.) и Хабаровске (46 300 руб.), самые низкие — в Воронеже (40 200 руб.) и Ижевске (40 300 руб.). Опросы проводились в марте и апреле 2022 г., в них участвовали более 32 000 человек из всех округов.

По данным Росстата, в номинальном выражении средний размер пенсии в России в ноябре 2021 г. составил 15 847 руб. и вырос на 5,3% по сравнению с ноябрем 2020 г. В 2022 г. средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 руб., говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

С 1 апреля страховые пенсии для неработающих россиян проиндексированы выше инфляции — на 8,6%. Таким образом, размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2022 г., по данным Минтруда, в среднем составит 18 984 руб., в 2023 г. — 20 047 руб., в 2024 г. — 21150 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных