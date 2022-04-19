Superjob: россияне считают «достойной пенсией» более 45 000 рублей в месяц

Самые высокие ожидания от пенсии — в Москве (50 000 руб.), Санкт-Петербурге (47 900 руб.) и Хабаровске (46 300 руб.), самые низкие — в Воронеже (40 200 руб.) и Ижевске (40 300 руб.). Опросы проводились в марте и апреле 2022 г., в них участвовали более 32 000 человек из всех округов.