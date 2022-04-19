Superjob: россияне считают «достойной пенсией» более 45 000 рублей в месяц
Отмечается, что самые высокие пенсионные ожидания — у опрошенных с ежемесячным доходом более 80 000 руб. и опрошенных старше 45 лет. Достойной пенсией они назвали 49 400 руб. и 46 900 руб. соответственно. Самые низкие ожидания — у россиян, зарабатывающих менее 30 000 руб. Такие респонденты назвали сумму 38 100 руб.
Самые высокие ожидания от пенсии — в Москве (50 000 руб.), Санкт-Петербурге (47 900 руб.) и Хабаровске (46 300 руб.), самые низкие — в Воронеже (40 200 руб.) и Ижевске (40 300 руб.). Опросы проводились в марте и апреле 2022 г., в них участвовали более 32 000 человек из всех округов.
По данным Росстата, в номинальном выражении средний размер пенсии в России в ноябре 2021 г. составил 15 847 руб. и вырос на 5,3% по сравнению с ноябрем 2020 г. В 2022 г. средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 руб., говорила вице-премьер Татьяна Голикова.
С 1 апреля страховые пенсии для неработающих россиян проиндексированы выше инфляции — на 8,6%. Таким образом, размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2022 г., по данным Минтруда, в среднем составит 18 984 руб., в 2023 г. — 20 047 руб., в 2024 г. — 21150 руб.