В России выявили минимальное количество случаев коронавируса с мая 2021 года
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 8640 случаев заражения COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом. Это минимальное значение с 31 мая 2021 г. По сравнению с 18 апреля заболеваемость снизилась более чем на 8%.
Среди лидеров по числу новых случаев — Санкт-Петербург (624), Москва (416), Воронежская область (303), Нижегородская область (279) и Свердловская область (276). Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 092 791. За сутки в России скончались 235 пациентов с COVID-19, общее число умерших составило 373 948. Выздоровели 16 763 человека, всего — 17 407 228. За сутки с COVID-19 госпитализировано 3462 пациента, что в три раза больше показателя за 18 апреля (1058 человек).
Роспотребнадзор с 18 апреля отменил норматив по охвату тестирования на коронавирус в соотношении 300 человек на 100 000 населения. Согласно новым правилам, в России вводится трехуровневая система оценки охвата тестирования: для каждого региона устанавливается свой уровень в зависимости от «активности эпидемического процесса». Требование о проведении не менее 300 исследований на 100 000 человек сохраняется только в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости превышает 100 случаев на 100 000 населения, а доля положительных результатов тестов превышает 15%.