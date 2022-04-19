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Общество

В России выявили минимальное количество случаев коронавируса с мая 2021 года

Ведомости

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 8640 случаев заражения COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом. Это минимальное значение с 31 мая 2021 г. По сравнению с 18 апреля заболеваемость снизилась более чем на 8%.

Среди лидеров по числу новых случаев — Санкт-Петербург (624), Москва (416), Воронежская область (303), Нижегородская область (279) и Свердловская область (276). Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 092 791. За сутки в России скончались 235 пациентов с COVID-19, общее число умерших составило 373 948. Выздоровели 16 763 человека, всего — 17 407 228. За сутки с COVID-19 госпитализировано 3462 пациента, что в три раза больше показателя за 18 апреля (1058 человек). 

Роспотребнадзор с 18 апреля отменил норматив по охвату тестирования на коронавирус в соотношении 300 человек на 100 000 населения. Согласно новым правилам, в России вводится трехуровневая система оценки охвата тестирования: для каждого региона устанавливается свой уровень в зависимости от «активности эпидемического процесса». Требование о проведении не менее 300 исследований на 100 000 человек сохраняется только в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости превышает 100 случаев на 100 000 населения, а доля положительных результатов тестов превышает 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных