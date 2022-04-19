В России выявили минимальное количество случаев коронавируса с мая 2021 года

Роспотребнадзор с 18 апреля отменил норматив по охвату тестирования на коронавирус в соотношении 300 человек на 100 000 населения. Согласно новым правилам, в России вводится трехуровневая система оценки охвата тестирования: для каждого региона устанавливается свой уровень в зависимости от «активности эпидемического процесса». Требование о проведении не менее 300 исследований на 100 000 человек сохраняется только в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости превышает 100 случаев на 100 000 населения, а доля положительных результатов тестов превышает 15%.