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Общество

Минюст предложил создать общедоступный реестр должников по алиментам

Ведомости

Министерство юстиции представило проект поправок в закон «Об исполнительном производстве», которые предусматривают создание общедоступного реестра должников по алиментам.

В реестр будут включены сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. В случае погашения задолженности по алиментным обязательствам должник будет исключен из реестра в течение пяти дней, говорится в сообщении министерства.

Общедоступными будут ФИО, дата и место рождения должника, назначение, сведения об исполнительном производстве – его номер, возбуждение и принятие решения суда, сведения об исполнительном документе и об объявлении розыска. Эти данные будут опубликованы на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Общая сумма неуплаченных средств по алиментам составляет 156 млрд руб., уточнили в Минюсте. В марте 2021 г. Минюст предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто выплачивает алименты не полностью. Сейчас подобная мера предусмотрена только для злостных неплательщиков с крупной задолженностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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