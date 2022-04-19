Минюст предложил создать общедоступный реестр должников по алиментам
Министерство юстиции представило проект поправок в закон «Об исполнительном производстве», которые предусматривают создание общедоступного реестра должников по алиментам.
В реестр будут включены сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. В случае погашения задолженности по алиментным обязательствам должник будет исключен из реестра в течение пяти дней, говорится в сообщении министерства.
Общедоступными будут ФИО, дата и место рождения должника, назначение, сведения об исполнительном производстве – его номер, возбуждение и принятие решения суда, сведения об исполнительном документе и об объявлении розыска. Эти данные будут опубликованы на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
Общая сумма неуплаченных средств по алиментам составляет 156 млрд руб., уточнили в Минюсте. В марте 2021 г. Минюст предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто выплачивает алименты не полностью. Сейчас подобная мера предусмотрена только для злостных неплательщиков с крупной задолженностью.