Экс-губернатора Сахалина осудили на 15 лет по второму уголовному делу
Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. по делу о коррупции, сообщил «Интерфакс». В 2018 г. экс-губернатора осудили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела.
«Суд приговорил Хорошавина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб.», — рассказали в суде. Проходивший по тому же делу бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин получил девять лет колонии строгого режима.
По второму уголовному делу Хорошавину предъявлено обвинение в получении в составе преступной группы 13 взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в одном приготовлении к получению взятки. Все эпизоды произошли при выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 г. По словам адвоката бывшего политика, материалы этого уголовного дела составили 100 томов. В своем последнем слове, с которым экс-губернатор выступил в суде в феврале текущего года, он заявил, что «не совершал этих преступлений», и попросил его оправдать.
Приговор по первому уголовному делу (получение взяток и легализация преступных доходов) Южно-Сахалинский городской суд вынес 9 февраля 2018 г. Экс-губернатора осудили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением госнаград и штрафом в 500 млн руб.