Экс-губернатора Сахалина осудили на 15 лет по второму уголовному делу

По второму уголовному делу Хорошавину предъявлено обвинение в получении в составе преступной группы 13 взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в одном приготовлении к получению взятки. Все эпизоды произошли при выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 г. По словам адвоката бывшего политика, материалы этого уголовного дела составили 100 томов. В своем последнем слове, с которым экс-губернатор выступил в суде в феврале текущего года, он заявил, что «не совершал этих преступлений», и попросил его оправдать.