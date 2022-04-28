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Экс-губернатора Сахалина осудили на 15 лет по второму уголовному делу

Ведомости

Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. по делу о коррупции, сообщил «Интерфакс». В 2018 г. экс-губернатора осудили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела.

«Суд приговорил Хорошавина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб.», — рассказали в суде. Проходивший по тому же делу бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин получил девять лет колонии строгого режима.

По второму уголовному делу Хорошавину предъявлено обвинение в получении в составе преступной группы 13 взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в одном приготовлении к получению взятки. Все эпизоды произошли при выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 г. По словам адвоката бывшего политика, материалы этого уголовного дела составили 100 томов. В своем последнем слове, с которым экс-губернатор выступил в суде в феврале текущего года, он заявил, что «не совершал этих преступлений», и попросил его оправдать.

Приговор по первому уголовному делу (получение взяток и легализация преступных доходов) Южно-Сахалинский городской суд вынес 9 февраля 2018 г. Экс-губернатора осудили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением госнаград и штрафом в 500 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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