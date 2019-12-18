Экс-губернатора Сахалина не смогли найти за месяц в СИЗО Хабаровска и Южно-Сахалинска

По словам адвоката, Александра Хорошавина увезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении 18 ноября. «С этого времени его там нет, он потерялся, и мы ничего о нем не можем узнать», — рассказал Евгений Балабас. Он добавил, что в Хабаровском СИЗО, куда ранее доставляли экс-губернатора, его тоже нет.