Экс-губернатора Сахалина не смогли найти за месяц в СИЗО Хабаровска и Южно-Сахалинска
Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного за взятки к 13 годами лишения свободы, месяц назад увезли из следственного изолятора в Южно-Сахалинске и его местонахождение неизвестно родственникам. Об этом сообщил агентству «Интерфакс — Дальний Восток» адвокат Хорошавина Евгений Балабас.
По словам адвоката, Александра Хорошавина увезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении 18 ноября. «С этого времени его там нет, он потерялся, и мы ничего о нем не можем узнать», — рассказал Евгений Балабас. Он добавил, что в Хабаровском СИЗО, куда ранее доставляли экс-губернатора, его тоже нет.
Адвокаты запросили управление ФСИН по Сахалинской области о местонахождении и состоянии здоровья бывшего губернатора области и ожидают ответов на запросы.
«Он почти 5 лет сидит в СИЗО, на лекарствах. (....) ... человек сидит без лекарств, которые должен пить ежедневно», — сказал Балабас. По его словам, Хорошавин не успел завершить ознакомление с материалами второго уголовного дела. Сроки ознакомления вышли в конце октября.
Материалы этого уголовного дела составили 100 томов. Следствие, по словам Балабаса, планирует передать его прокуратуре в январе 2020 года. Сейчас с ними знакомится адвокат другого обвиняемого, более половины из фигурантов нет в России, добавил собеседник агентства.
По второму уголовному делу Хорошавину предъявлено обвинение в получении в составе преступной группы 13 взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ) и в одном приготовлении к получению взятки. Все эпизоды произошли при выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 г.
«Нам надо готовиться к этому судебному процессу, мой подзащитный нужен здесь», — сказал Балабас.
Приговор по первому уголовному делу — получение взяток и легализация преступных доходов — Южно-Сахалинский городской суд вынес 9 февраля 2018 г. Экс-губернатора осудили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением госнаград и штрафом в 500 млн рублей.