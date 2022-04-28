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Больше половины родителей поддержали уроки истории с первого класса

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51% родителей российских школьников и 57% родителей будущих первоклассников поддержали инициативу Минпросвещения ввести уроки истории с 1 класса, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 1000 родителей школьников, 500 родителей будущих первоклассников и 500 учителей.

Идею Минпросвещения каждую неделю в школах поднимать флаг и исполнять гимн поддержали 59% родителей будущих первоклассников, 55% родителей школьников и 53% учителей. За идею отбирать у детей телефоны при входе в школу или класс высказались 50% родителей дошкольников, против — 34%. Среди родителей школьников 47% поддержали предложение, а 36% — выступили против. Среди учителей идея нашла поддержку у 63% респондентов, против выступили 30%. 

Аналитики отметили, что введение уроков истории с первого класса чаще поддерживают отцы школьников, чем матери: 62% против 52% соответственно. Среди родителей будущих первоклассников папы и мамы поддерживают инициативу примерно одинаково — 52% и 51% соответственно. Выступили против уроков истории с 1 класса 30% родителей дошкольников и 36% родителей, дети которых уже учатся. Среди учителей высказались за инициативу 54%, против — 34%.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года в российских школах каждую неделю рекомендовано поднимать флаг и исполнять гимн страны. Также министр выступил за изучение истории в рамках курса «Окружающий мир» и за то, чтобы дети сдавали телефоны перед тем, как зайти в школу или класс.

Ранее по теме: Историю будут учить с первого класса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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