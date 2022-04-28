Больше половины родителей поддержали уроки истории с первого класса

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года в российских школах каждую неделю рекомендовано поднимать флаг и исполнять гимн страны. Также министр выступил за изучение истории в рамках курса «Окружающий мир» и за то, чтобы дети сдавали телефоны перед тем, как зайти в школу или класс.