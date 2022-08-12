В России выявили почти 28 000 случаев COVID-19 за сутки

11 августа также в России был найден новый штамм COVID-19, который представляет собой гибрид «дельты» и «омикрона». Он был обнаружен в Москве и Санкт-Петербурге. В Роспотребнадзоре заявили, что «появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, [оно] характерно для многих вирусов», ранее гибридные штаммы фиксировались в странах Европы, США и Латинской Америки.