В России выявили почти 28 000 случаев COVID-19 за сутки
В России за прошедшие сутки выявили 27 810 случаев заражения коронавирусом против 25 815 случаев днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
За прошедшие сутки госпитализировали 2619 человек против 2525 человек днем ранее. Выздоровели за 11 августа 14 320 человек, скончались — 57.
Больше всего заражений было выявлено в Москве — 7381, Санкт-Петербурге — 3229, Московской области — 2902, Краснодарском крае — 826, Ленинградской области — 605 и Ростовской области — 504. В остальных регионах России заражения не превысили 500 человек.
11 августа также в России был найден новый штамм COVID-19, который представляет собой гибрид «дельты» и «омикрона». Он был обнаружен в Москве и Санкт-Петербурге. В Роспотребнадзоре заявили, что «появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, [оно] характерно для многих вирусов», ранее гибридные штаммы фиксировались в странах Европы, США и Латинской Америки.
Помимо этого, в России Минздрав принял решение увеличить срок годности отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» на шесть месяцев. Как выяснилось в ходе экспертизы, препарат не теряет своих свойств на протяжении всего срока годности.
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