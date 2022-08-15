Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову и владельцу Facebook
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к предпринимателю Олегу Тинькову и корпорации Meta Platforms (компания признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России), следует из данных картотеки Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.
Согласно данным суда, иск был подан 30 мая, а заседание по этому делу пройдет завтра, 16 августа.
По словам адвоката Дерипаски Алексея Мельникова, иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова, которые он опубликовал на своей странице в Facebook (информационный ресурс запрещенной в России организации), передает «Интерфакс».
«Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб.», – отметил Мельников. Он также добавил, что к Meta финансовые требования заявлены не были. Дерипаска хочет, чтобы компания удалила информацию, не соответствующую действительности.
В середине апреля Тиньков назвал Дерипаску вором и попросил не ставить его с ним в один ряд. «Дерипаска – это олигарх и вор, а я честный предприниматель», – написал он в социальных сетях.
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