Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову и владельцу Facebook

«Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб.», – отметил Мельников. Он также добавил, что к Meta финансовые требования заявлены не были. Дерипаска хочет, чтобы компания удалила информацию, не соответствующую действительности.