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Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову и владельцу Facebook

Ведомости

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к предпринимателю Олегу Тинькову и корпорации Meta Platforms (компания признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России), следует из данных картотеки Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

Согласно данным суда, иск был подан 30 мая, а заседание по этому делу пройдет завтра, 16 августа.

По словам адвоката Дерипаски Алексея Мельникова, иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова, которые он опубликовал на своей странице в Facebook (информационный ресурс запрещенной в России организации), передает «Интерфакс».

«Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб.», – отметил Мельников. Он также добавил, что к Meta финансовые требования заявлены не были. Дерипаска хочет, чтобы компания удалила информацию, не соответствующую действительности.

В середине апреля Тиньков назвал Дерипаску вором и попросил не ставить его с ним в один ряд. «Дерипаска – это олигарх и вор, а я честный предприниматель», – написал он в социальных сетях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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