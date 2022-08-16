Эстония возобновила движение на границе с Россией
Движение транспорта через пограничный пункт Нарва – Ивангород на границе России и Эстонии восстановлено, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.
По информации ФТС, Таллин ранее приостановил въезд и выезд грузовых и легковых автомобилей, а также физических лиц из-за «обновления программных средств».
«Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме», – сообщили в ведомстве.
Ранее сегодня стало известно о решении правительства Эстонии перенести танк-памятник Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, а также демонтировать еще ряд советских памятников. Портал Delfi именно с демонтажом памятника связал временное закрытие границы.
4 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала как можно скорее снести все памятники советским воинам. По ее оценкам, сейчас в республике порядка 200-400 красноармейских монументов. Правительство Эстонии в этом вопросе «придерживается единодушного мнения», а также хочет сделать процесс сноса с минимальной эскалацией и наиболее безболезненным способом, подчеркнула Каллас.
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