Эстония возобновила движение на границе с Россией

4 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала как можно скорее снести все памятники советским воинам. По ее оценкам, сейчас в республике порядка 200-400 красноармейских монументов. Правительство Эстонии в этом вопросе «придерживается единодушного мнения», а также хочет сделать процесс сноса с минимальной эскалацией и наиболее безболезненным способом, подчеркнула Каллас.