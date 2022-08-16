Эстония закрыла границу с Россией в Нарве
Эстония закрыла границу с Россией на пограничном пункте Нарва – Ивангород, предположительно, из-за демонтажа танка-памятника Т-34, передает портал Delfi.
«По словам очевидцев, эстонские пограничники уже несколько часов не пропускают едущих из РФ людей, среди которых и жители Эстонии. У портала пока нет данных о том, когда откроется граница», — говорится в сообщении.
По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), Таллин приостановил въезд и выезд грузовых и легковых автомобилей, а также физических лиц из-за «обновления программных средств».
Ранее сегодня стало известно, что правительство Эстонии сообщило, что решило перенести танк-памятник Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, а также демонтировать еще ряд советских памятников. В ответ на это мэр города Катри Райк объявила, что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии в марте 2023 г.
«Не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии. [Это решение] окончательное», — заявила Райк. Она отметила, что не представляет, как будет сидеть в одном зале с людьми, которые приняли решение о переносе советских памятников в обход городских властей.
4 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала как можно скорее снести все памятники советским воинам. По ее оценкам, сейчас в республике порядка 200-400 красноармейских монументов. Правительство Эстонии в этом вопросе «придерживается единодушного мнения», а также хочет сделать процесс сноса с минимальной эскалацией и наиболее безболезненным способом, подчеркнула Каллас.
21 июля стало известно, что в Эстонии до конца года собираются снести все памятники советским солдатам. Если под памятником есть останки, то они будут перезахоронены. Судьбой каждого конкретного памятника будет заниматься местное самоуправление. Сегодня Каллас заявила, что все монументы советской эпохи демонтируют и перенесут в музеи.
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