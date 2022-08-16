Эстония закрыла границу с Россией в Нарве

Ранее сегодня стало известно, что правительство Эстонии сообщило, что решило перенести танк-памятник Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, а также демонтировать еще ряд советских памятников. В ответ на это мэр города Катри Райк объявила, что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии в марте 2023 г.