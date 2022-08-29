«Коммерсантъ» узнал об отказе медикам-целевикам в ординатуре

Собеседница газеты сообщила, что не нашла себя в списках на зачисление в ординатуру после того, как прошла конкурс и внесла оплату за первый семестр обучения. По словам выпускницы, она передумала отрабатывать три года в поликлинике и решила пойти в ординатуру, чтобы стать узким специалистом.