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«Коммерсантъ» узнал об отказе медикам-целевикам в ординатуре

Ведомости

Выпускникам, которые учились в медицинских вузах по целевому направлению и не отработали три года участковыми терапевтами в рамках договора, отказали в зачислении в ординатуру перед началом учебного года по рекомендации Минздрава, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на выпускницу медвуза из Санкт-Петербурга.

Собеседница газеты сообщила, что не нашла себя в списках на зачисление в ординатуру после того, как прошла конкурс и внесла оплату за первый семестр обучения. По словам выпускницы, она передумала отрабатывать три года в поликлинике и решила пойти в ординатуру, чтобы стать узким специалистом. 

Она уточняет, что собиралась заплатить штраф и возместить меры социальной поддержки, которые больница оказывала ей в течение пяти лет. Речь шла о сумме около 900 000 руб. «Но теперь вуз отказывает в зачислении и требует либо приостановить действие целевого договора, либо разорвать его», — рассказала собеседница. По ее словам, в больнице настаивают, чтобы она пошла на отработку на полную ставку. 

По данным «Коммерсанта», в таком же положении оказались сотни выпускников медвузов. Они считают отказ в зачислении неправомерным. Студенты, которым отказали в поступлении в ординатуру, обратились за правовой поддержкой в профсоюз медработников «Действие». Там им посоветовали идти в прокуратуру или суд.

Согласно постановлению правительства России, студент, нарушивший условия договора, должен возместить затраты на свое обучение, а также вернуть средства, которые выплачивались ему в виде социальной помощи от медорганизации, направившей его на учебу. Выпускники подчеркивают, что в документе нет запрета на переход на следующую ступень обучения.

Однако в августе Минздрав России направил в медицинские вузы письмо с рекомендацией не зачислять в ординатуру выпускников, которые нарушили условия договора по целевому обучению. Несмотря на рекомендательный характер письма, в нем уточняется, что в случае нарушения организацией нормативно-правовых актов, которые регулируют вопросы целевого обучения, ведомство проинформирует Рособрнадзор «для организации проведения контрольно-надзорных мероприятий».

В Минздраве заявили, что таким образом напоминают заказчикам и исполнителям целевого обучения о необходимости соблюдения условий договора. В ведомстве подчеркнули, что государство дает студентам-целевикам преимущество при поступлении с расчетом на то, что они «будут работать там, где их труд действительно нужен».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных