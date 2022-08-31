Иск о защите чести Дерипаски к Тинькову передали в Арбитражный суд Московской области

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников говорил, что иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова, которые он опубликовал на своей странице в Instagram (информационный ресурс запрещенной в России организации, соцсеть заблокирована). «Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», — сказал Мельников.