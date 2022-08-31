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Иск о защите чести Дерипаски к Тинькову передали в Арбитражный суд Московской области

Ведомости

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края по итогу сегодняшнего заседания принял решение передать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в России) в Арбитражный суд Московской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов Кубани.

Дерипаска подал иск о защите чести к Тинькову и Meta 30 мая. Первое заседание по этому делу прошло 16 августа, тогда суд решил сделать перерыв до 31 августа. Сегодня, как и в прошлый раз, заседание прошло в закрытом режиме.

По итогам суда Дерипаска намерен взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного ущерба в размере 2 млрд руб. При этом к Meta финансовые требования заявлены не были. Дерипаска хочет, чтобы компания удалила информацию, не соответствующую действительности.

В случае удовлетворения иска средства пойдут на благотворительные проекты, в том числе на развитие спортивной детской инфраструктуры в регионах, рассказал представитель бизнесмена.

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников говорил, что иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова, которые он опубликовал на своей странице в Instagram (информационный ресурс запрещенной в России организации, соцсеть заблокирована). «Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», — сказал Мельников.

В середине апреля Тиньков назвал Дерипаску вором и попросил не ставить их в один ряд. «Дерипаска — это олигарх и вор, а я честный предприниматель», — написал он в социальных сетях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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