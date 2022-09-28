На «Объясняем.рф» описали порядок приостановки трудового договора мобилизованного

Приостановление трудового договора предусматривается для всех граждан, которые трудоустроены в соответствии с ТК РФ: рабочее место будет сохранено для тех, кто работает по срочному договору, находится на испытательном сроке, и для тех, кто получил уведомление о сокращении, но еще не был уволен. Период приостановки трудового договора в связи с частичной мобилизацией включается в трудовой стаж. В случае, если работодатель требует от мобилизованного написать заявление об увольнении по собственному желанию, эксперты рекомендуют обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру и суд, поскольку это незаконно. Такое обращение за мобилизованного может подать официальный представитель по доверенности.