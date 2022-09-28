На «Объясняем.рф» описали порядок приостановки трудового договора мобилизованного
Работодатель должен осуществить все предусмотренные выплаты мобилизованному, включая зарплату, при приостановке трудового договора, сообщается на сайте «Объясняем.рф». Для приостановки трудового договора дополнительных соглашений подписывать не нужно.
Это касается всех выплат, указанных в трудовом или коллективном договоре, соглашении сторон, в том числе оплату командировок и отпусков, поощрения, материальной помощи и др.
Также на сайте уточняется, что при мобилизации сотруднику не нужно подписывать дополнительное соглашение о приостановлении трудового договора: работодатель сам подготовит приказ о его приостановке на основании повестки.
«Для приостановления трудового договора работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. На основе приказа бухгалтерия производит расчет сотрудника: то есть начисляет заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты», – говорится на «Объясняем.рф».
Приостановление трудового договора предусматривается для всех граждан, которые трудоустроены в соответствии с ТК РФ: рабочее место будет сохранено для тех, кто работает по срочному договору, находится на испытательном сроке, и для тех, кто получил уведомление о сокращении, но еще не был уволен. Период приостановки трудового договора в связи с частичной мобилизацией включается в трудовой стаж. В случае, если работодатель требует от мобилизованного написать заявление об увольнении по собственному желанию, эксперты рекомендуют обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру и суд, поскольку это незаконно. Такое обращение за мобилизованного может подать официальный представитель по доверенности.
Денежное довольствие мобилизованному будет перечисляться на карту платежной системы «Мир», которую он укажет в военкомате. Если такой карты у него нет, ему будет открыт соответствующий счет. В банковском приложении можно оформить автоматический перевод средств на счет родственника, но сделать это нужно до отправки в часть, поскольку там запрещено пользоваться смартфонами.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.