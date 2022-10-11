В России с 21 сентября выросли продажи книг по истории нацистской Германии

Несмотря на общий спад продаж с начала частичной мобилизации в России, книгоиздатели обнаружили возрастающий интерес к литературе о Второй мировой войне в целом и о жизни гитлеровской Германии в частности. Так, в сети «Читай-город» рост на такие издания в натуральном выражении достиг 20%. Наиболее популярным стало исследование Николаса Старгардта «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» о том, как граждане Третьего рейха воспринимали Вторую мировую войну. За две недели с 21 сентября по 4 октября продажи книги выросли на 405% по сравнению с предыдущими двумя неделями, отметил представитель сети. Сервис «ЛитРес» также зафиксировал рост интереса к этому произведению — продажи увеличились в 17 раз.