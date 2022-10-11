В России с 21 сентября выросли продажи книг по истории нацистской Германии
С 21 сентября в России вырос спрос на книги, рассказывающие о Второй мировой войне и о жизни в Германии при Гитлере, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные книготорговых сетей.
Несмотря на общий спад продаж с начала частичной мобилизации в России, книгоиздатели обнаружили возрастающий интерес к литературе о Второй мировой войне в целом и о жизни гитлеровской Германии в частности. Так, в сети «Читай-город» рост на такие издания в натуральном выражении достиг 20%. Наиболее популярным стало исследование Николаса Старгардта «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» о том, как граждане Третьего рейха воспринимали Вторую мировую войну. За две недели с 21 сентября по 4 октября продажи книги выросли на 405% по сравнению с предыдущими двумя неделями, отметил представитель сети. Сервис «ЛитРес» также зафиксировал рост интереса к этому произведению — продажи увеличились в 17 раз.
По словам гендиректора издательства «Альпина» Алексея Ильина, книги по истории Второй мировой войны стали пользоваться большей популярностью после 24 февраля, когда началась специальная военная операция на Украине, с тех пор эта тенденция сохраняется. События, последовавшие вслед за 21 сентября, усилили интерес аудитории и обозначили новый всплеск на книжном рынке, считают в издательстве «Бомбора».
Помимо книг, посвященных Второй мировой войне, растет спрос на произведения Анни Эрно, которая в этом году получила Нобелевскую премию по литературе, а также на книги по психологии и подготовке ребенка к школе.
«Литература, которая фиксировала бы непосредственно события актуального момента, еще не написана и не будет написана долго. Поэтому интуитивно люди ищут исторические эпохи, опыт которых кажется им коррелирующим. <...> Люди пытаются искать там, где можно найти убедительную метафору или аллегорию, которая что-то позволит понять про день сегодняшний», — считает литературный критик Галина Юзефович.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября в четырех регионах прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к РФ.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса