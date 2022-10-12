В Москве выплату за мобилизованных смогут получить близкие родственники
Правительство Москвы приняло решение, согласно которому близкие родственники смогут получить выплату за мобилизованных в качестве адресной социальной помощи. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Приняли решение, в соответствии с которым близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных (ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1) и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи», — написал мэр Москвы.
Собянин напомнил, что после объявление в стране частичной мобилизации в Москве утвердили ежемесячные выплаты призванным гражданам в размере 50 000 руб. Он добавил, что для проведения этих платежей нужны личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов.
По словам Собянина, в настоящее время вопрос прорабатывается. В то же время власти Москвы понимают, что этот процесс займет время, а семьи мобилизованных нуждаются в выплатах уже сейчас, сказал Собянин.
После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября Сергей Собянин сообщил, что меры социальной поддержки для добровольцев и их семей также будут распространяться на мобилизованных. На следующий день он подписал указ, из которого следует, что призванным гражданам в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 000 руб. в месяц.
В начале октября власти Москвы представили дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных. Так, все члены семьи получат единовременную материальную помощь. Кроме того, они могут обратиться за психологической помощью и консультацией по юридическим вопросам. Ряд мер поддержки также касается детей, пожилых родственников и инвалидов.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
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