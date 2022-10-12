В Москве выплату за мобилизованных смогут получить близкие родственники

После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября Сергей Собянин сообщил, что меры социальной поддержки для добровольцев и их семей также будут распространяться на мобилизованных. На следующий день он подписал указ, из которого следует, что призванным гражданам в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 000 руб. в месяц.