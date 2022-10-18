В Москве арестовали мужчину за тайное сотрудничество с иностранным государством

Статья 275.1.УК РФ была введена этим летом, по ней обвиняемому в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной или иностранной организации, направленном против безопасности РФ (при этом признаки совершенной госизмены должны отсутствовать), грозит от трех до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. Соавтор принятых поправок Эрнест Валеев говорил «Ведомостям» в мае, что применять новую статью предлагается в случаях, когда россияне вступили в контакт с иностранными разведками или иностранными НПО, работающими на разведку, но «еще не успели совершить действия, которые могут рассматриваться как госизмена». При этом юристы в разговоре с «Ведомостями» тогда отмечали, что трактовать формулировки статьи можно широко.