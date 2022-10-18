В Москве арестовали мужчину за тайное сотрудничество с иностранным государством
Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину, подозреваемого в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией (ст. 275.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 18 октября 2022 г. в отношении Пищулина Павла Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток, то есть до 14 декабря 2022 г.», – говорится в сообщении.
Подробности дела не разглашаются, в суде также уточнили, что Пищулин был ранее судим. Это первое уголовное дело по данной статье, о котором стало известно.
Статья 275.1.УК РФ была введена этим летом, по ней обвиняемому в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной или иностранной организации, направленном против безопасности РФ (при этом признаки совершенной госизмены должны отсутствовать), грозит от трех до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. Соавтор принятых поправок Эрнест Валеев говорил «Ведомостям» в мае, что применять новую статью предлагается в случаях, когда россияне вступили в контакт с иностранными разведками или иностранными НПО, работающими на разведку, но «еще не успели совершить действия, которые могут рассматриваться как госизмена». При этом юристы в разговоре с «Ведомостями» тогда отмечали, что трактовать формулировки статьи можно широко.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.