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В Москве арестовали мужчину за тайное сотрудничество с иностранным государством

Ведомости

Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину, подозреваемого в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией (ст. 275.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 18 октября 2022 г. в отношении Пищулина Павла Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток, то есть до 14 декабря 2022 г.», – говорится в сообщении.

Подробности дела не разглашаются, в суде также уточнили, что Пищулин был ранее судим. Это первое уголовное дело по данной статье, о котором стало известно.

Статья 275.1.УК РФ была введена этим летом, по ней обвиняемому в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной или иностранной организации, направленном против безопасности РФ (при этом признаки совершенной госизмены должны отсутствовать), грозит от трех до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. Соавтор принятых поправок Эрнест Валеев говорил «Ведомостям» в мае, что применять новую статью предлагается в случаях, когда россияне вступили в контакт с иностранными разведками или иностранными НПО, работающими на разведку, но «еще не успели совершить действия, которые могут рассматриваться как госизмена». При этом юристы в разговоре с «Ведомостями» тогда отмечали, что трактовать формулировки статьи можно широко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных