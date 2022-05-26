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Политика

Тайное сотрудничество с зарубежными организациями будет уголовно наказуемым

Если выяснится, что это помогло иностранным спецслужбами
Алексей Никольский Елена Мухаметшина Марина Царева
Сергей Фадеичев / ТАСС

Группа депутатов внесла в Госдуму поправки, которые призваны уголовными методами усилить противодействие иностранному влиянию в России. В частности, в Уголовном кодексе (УК) появится новая статья 275.1 («конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами»), по которой возможно наказание в виде лишения на срок от 2 до 8 лет со штрафом до 1 млн руб.

Причем под норму статьи 275.1 законодатели предлагают подвести связи не только с зарубежными государствами, но и с «международной или иностранной организацией либо с их представителями». Освобождаться от наказания будет тот, кто «своевременно» сообщил об этом «компетентным органам».

В УК есть ответственность за госизмену, т. е. сотрудничество с иностранными разведками, говорит соавтор поправок Эрнест Валеев: «Мы предлагаем в тех случаях, когда граждане России вступили в связь с иностранными разведками или иностранными НПО, работающими на разведку, но еще не успели совершить действия, которые могут рассматриваться как госизмена, применять новую статью». Но, исходя из формулировок проекта этой статьи, трактовать ее можно широко, говорит юрист Анастасия Буракова: даже персональные контакты, например разговор в кафе, тоже рискуют попасть под новую норму УК.

По словам близкого к российским спецслужбам собеседника «Ведомостей», проектируемая статья 275.1 может касаться не сбора и передачи информации иностранным спецслужбам (как статья о госизмене), а, наоборот, распространения сведений, полученных от них с целью нанесения ущерба безопасности России.

Бывший сотрудник спецслужб говорит, что разработка многих статей УК связана с проведением специальной военной операции на Украине. К примеру, часть 3 статьи 208 УК об участии граждан в конфликтах, противоречащих интересам России, по словам собеседника, направлена против российских граждан, которые могут служить в украинских националистических формированиях. Ужесточение статьи 359 УК о наемниках направлено против иностранцев, поехавших на Украину воевать с российской армией, продолжает он.

В этом же проекте закона появляется новая статья 280.4 УК о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и правительство в отзыве указало на неоднозначность формулировки, отмечает член Совета по правам человека Александр Верховский: «Безопасность государства – это очень широкая формулировка. Поэтому, например, что касается продовольственной безопасности, то что будет считаться преступлением по этой статье – призывы к экспорту зерна из России или призывы не вывозить зерно?»

Статья 280.4 УК, по словам Валеева, должна применяться, когда речь идет о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и если преступные действия не охватываются нынешними нормами УК (например, о призывах к экстремизму). Ко второму чтению в этой части, скорее всего, уберут общее понятие «безопасность государства» и перечислят конкретные действия, говорит депутат.

«Законопроект наполнен расплывчатыми формулировками», – считает адвокат Евгений Смирнов. Как он станет применяться, будет определяться правоприменителем, считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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