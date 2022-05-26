Тайное сотрудничество с зарубежными организациями будет уголовно наказуемым

В УК есть ответственность за госизмену, т. е. сотрудничество с иностранными разведками, говорит соавтор поправок Эрнест Валеев: «Мы предлагаем в тех случаях, когда граждане России вступили в связь с иностранными разведками или иностранными НПО, работающими на разведку, но еще не успели совершить действия, которые могут рассматриваться как госизмена, применять новую статью». Но, исходя из формулировок проекта этой статьи, трактовать ее можно широко, говорит юрист Анастасия Буракова: даже персональные контакты, например разговор в кафе, тоже рискуют попасть под новую норму УК.