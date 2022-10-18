В ФМБА разработали прототип аналога препарата «Золгенсма»

«Скажем так — у нас есть в виде прототипа, то есть у нас есть препарат, другое дело, что нужны сейчас определенные уже межведомственные договоренности относительно того, каким образом этот препарат запускать в клинические исследования. Это зависеть будет от того, как мы этот препарат позиционируем», — отметил Белоусов (цитата по ТАСС). По его словам, препарат «структурно практически биоаналог» «Золгенсмы».