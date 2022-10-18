«Ростелеком» опроверг сообщения об утечке данных пользователей «Госуслуг»

В сообщении говорится, что специалисты провели техническое расследование и установили, что база не имеет отношения к порталу «Госуслуг», также, как и файл, о котором были сообщения 11 октября. В компании также заметили, что часть информации в базе, включая дату выгрузки, которая была проверена экспертами, изменена вручную, чтобы создать впечатление постоянного доступа злоумышленников в систему.