«Ростелеком» опроверг сообщения об утечке данных пользователей «Госуслуг»
Сообщение об утечке 2,5 млн записей пользователей с портала «Госуслуг» оказалось ложным, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома», который занимается развитием и эксплуатацией портала.
В сообщении говорится, что специалисты провели техническое расследование и установили, что база не имеет отношения к порталу «Госуслуг», также, как и файл, о котором были сообщения 11 октября. В компании также заметили, что часть информации в базе, включая дату выгрузки, которая была проверена экспертами, изменена вручную, чтобы создать впечатление постоянного доступа злоумышленников в систему.
«Технические детали инцидента 11 октября позволяют предположить, что это могут быть ресурсы "Почты России"», — отметили в пресс-службе.
11 октября в Telegram-каналах появилась информация о якобы слитых персональных данных пользователей «Госуслуг», которые содержат ФИО, адрес регистрации и проживания, номер телефона, e-mail, а также паспортные данные, СНИЛС и ИНН.
В тот же день Минцифры опровергло утечку данных пользователей. «Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях Госуслуг», — говорилось в сообщении.
В конце мая Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Разработка инициативы ускорилась после того, как в сеть слили данные клиентов сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и лаборатории «Гемотест». Позже массовую утечку данных также допустили «Ростелеком», СДЭК и другие крупные компании.
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