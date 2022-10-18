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«Ростелеком» опроверг сообщения об утечке данных пользователей «Госуслуг»

Ведомости

Сообщение об утечке 2,5 млн записей пользователей с портала «Госуслуг» оказалось ложным, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома», который занимается развитием и эксплуатацией портала.

В сообщении говорится, что специалисты провели техническое расследование и установили, что база не имеет отношения к порталу «Госуслуг», также, как и файл, о котором были сообщения 11 октября. В компании также заметили, что часть информации в базе, включая дату выгрузки, которая была проверена экспертами, изменена вручную, чтобы создать впечатление постоянного доступа злоумышленников в систему.

«Технические детали инцидента 11 октября позволяют предположить, что это могут быть ресурсы "Почты России"», — отметили в пресс-службе.

11 октября в Telegram-каналах появилась информация о якобы слитых персональных данных пользователей «Госуслуг», которые содержат ФИО, адрес регистрации и проживания, номер телефона, e-mail, а также паспортные данные, СНИЛС и ИНН.

В тот же день Минцифры опровергло утечку данных пользователей. «Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях Госуслуг», — говорилось в сообщении.

В конце мая Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Разработка инициативы ускорилась после того, как в сеть слили данные клиентов сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и лаборатории «Гемотест». Позже массовую утечку данных также допустили «Ростелеком», СДЭК и другие крупные компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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