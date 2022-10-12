На «Госуслугах» появилась возможность проверки аккредитации IT-компаний
Минцифры запустило сервис по проверке государственной аккредитации IT-компании на портале «Госуслуги», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мы запустили новый сервис, с помощью которого по ИНН или названию компании можно проверить, есть ли у нее государственная аккредитация. <...> Новая услуга поможет понять сотрудникам ИТ-компаний, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или ИТ-ипотеку», — сказано в сообщении.
Уточняется, что проверить наличие аккредитации можно по ИНН или по названию компании — для этого достаточно вбить фрагмент названия организации в поисковую строку. Услугой смогут воспользоваться как физические, так и юридические лица. Также юрлица смогут получить выписку из реестра при необходимости.
Накануне, 11 октября, Минцифры утвердило перечень из 36 видов экономической деятельности, прибыль от которых будет учитываться при включении компании в реестр IT-компаний. Среди перечисленных видов деятельности — разработка или модификация программ для ЭВМ, создание баз данных и информационных ресурсов, комплексное обслуживание IT-инфраструктуры, а также оказание консультационных и экспертных услуг в отношении информационных систем.
1 октября правительство утвердило новые правила аккредитации для IT-компаний, согласно которым доля выручки от деятельности в IT-сфере по итогам предшествующего года должна составлять не менее 30% от общей прибыли компании. Помимо этого, среднемесячный размер выплат сотрудникам за три месяца до подачи заявления должен быть не ниже размера средней зарплаты в России или регионе, где компания зарегистрирована.
При этом компании могут отказать в выдаче аккредитации при условии, что в ее деятельности прямо или косвенно участвует государство или муниципальное образование, а также при наличии налоговой задолженности или неоплаченного штрафа свыше 3000 руб. Еще одним основанием для отказа может стать неснятая или непогашенная судимость у руководителя компании.
23 сентября Минобороны и Минцифры разъяснили, что от призыва по частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, федеральных системообразующих СМИ, крупных банков и операторы связи, имеющие высшее образование по специальности. Помимо брони, IT-компании получили и другие льготы, в том числе освобождение от налога на прибыль на три года и ипотеку по льготным условиям для сотрудников отрасли.
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