На «Госуслугах» появилась возможность проверки аккредитации IT-компаний

При этом компании могут отказать в выдаче аккредитации при условии, что в ее деятельности прямо или косвенно участвует государство или муниципальное образование, а также при наличии налоговой задолженности или неоплаченного штрафа свыше 3000 руб. Еще одним основанием для отказа может стать неснятая или непогашенная судимость у руководителя компании.