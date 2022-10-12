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На «Госуслугах» появилась возможность проверки аккредитации IT-компаний

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Минцифры запустило сервис по проверке государственной аккредитации IT-компании на портале «Госуслуги», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы запустили новый сервис, с помощью которого по ИНН или названию компании можно проверить, есть ли у нее государственная аккредитация. <...> Новая услуга поможет понять сотрудникам ИТ-компаний, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или ИТ-ипотеку», — сказано в сообщении.

Уточняется, что проверить наличие аккредитации можно по ИНН или по названию компании — для этого достаточно вбить фрагмент названия организации в поисковую строку. Услугой смогут воспользоваться как физические, так и юридические лица. Также юрлица смогут получить выписку из реестра при необходимости.

Накануне, 11 октября, Минцифры утвердило перечень из 36 видов экономической деятельности, прибыль от которых будет учитываться при включении компании в реестр IT-компаний. Среди перечисленных видов деятельности — разработка или модификация программ для ЭВМ, создание баз данных и информационных ресурсов, комплексное обслуживание IT-инфраструктуры, а также оказание консультационных и экспертных услуг в отношении информационных систем.

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1 октября правительство утвердило новые правила аккредитации для IT-компаний, согласно которым доля выручки от деятельности в IT-сфере по итогам предшествующего года должна составлять не менее 30% от общей прибыли компании. Помимо этого, среднемесячный размер выплат сотрудникам за три месяца до подачи заявления должен быть не ниже размера средней зарплаты в России или регионе, где компания зарегистрирована.

При этом компании могут отказать в выдаче аккредитации при условии, что в ее деятельности прямо или косвенно участвует государство или муниципальное образование, а также при наличии налоговой задолженности или неоплаченного штрафа свыше 3000 руб. Еще одним основанием для отказа может стать неснятая или непогашенная судимость у руководителя компании.

23 сентября Минобороны и Минцифры разъяснили, что от призыва по частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, федеральных системообразующих СМИ, крупных банков и операторы связи, имеющие высшее образование по специальности. Помимо брони, IT-компании получили и другие льготы, в том числе освобождение от налога на прибыль на три года и ипотеку по льготным условиям для сотрудников отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных