Минцифры утвердило перечень видов деятельности для аккредитации IT-компании
Минцифры утвердило перечень из 36 видов экономической деятельности, прибыль от которых будет учитываться при включении предприятия в реестр IT-компаний, следует из приказа, опубликованного на сайте ведомства.
Среди перечисленных видов деятельности — разработка или модификация программ для ЭВМ, создание баз данных и информационных ресурсов, комплексное обслуживание IT-инфраструктуры, а также оказание консультационных и экспертных услуг в отношении информационных систем.
1 октября правительство утвердило новые правила аккредитации для IT-компаний, согласно которым доля выручки от деятельности в IT-сфере по итогам предшествующего года должна составлять не менее 30% от общей прибыли компании. Помимо этого среднемесячный размер выплат сотрудникам за три месяца до подачи заявления должен быть не ниже размера средней зарплаты в России или регионе, где компания зарегистрирована.
При этом компании могут отказать в выдаче аккредитации при условии, что в ее деятельности прямо или косвенно участвует государство или муниципальное образование, а также при наличии налоговой задолженности или неоплаченного штрафа свыше 3000 руб. Еще одним основанием для отказа может стать неснятая или непогашенная судимость у руководителя компании.
23 сентября Минобороны распространило сообщение, что от призыва по частичной мобилизации освободят сотрудников отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы. В частности, это касается сотрудников IT-сферы, операторов связи, федеральных системообразующих СМИ и крупных банков. Речь идет о сотрудниках, которые имеют высшее образование по специальности, подчеркнули в Минцифры. Всего отсрочку могут получить работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи. Помимо брони для сотрудников IT-компании получили и другие льготы, в том числе освобождение от налога на прибыль на три года и ипотеку по льготным условиям для сотрудников отрасли.
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