«Коммерсантъ»: граждане России перестали оформлять шенгенские визы впрок

В сентябре Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от россиян на визы, поданные в третьих странах. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон. По ее словам, страны ЕС должны отказывать в визовых заявках россиянам, которые находятся в третьих странах, за пределами России. «В шенгенском кодексе четко прописано, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС», — подчеркнула она.