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«Коммерсантъ»: граждане России перестали оформлять шенгенские визы впрок

Ведомости

На фоне ужесточения в Европе визового режима для россиян в октябре почти на треть сократилось количество граждан РФ, желающих оформить шенгенскую визу, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что из-за сокращения доли выданных долгосрочных виз жители России перестали оформлять визы впрок. Также сократился реальный поток путешественников. Туристическая активность граждан растет главным образом в отношении направлений за пределами шенгенской зоны — Сербии, Кипра, Болгарии, Черногории.

Согласно данным сервиса Ostrovok.ru, с 1 по 20 октября на европейские направления пришлось 10% от общего объема бронирований за рубежом, за тот же период сентября — 16%. В среднем количество бронирований в странах ЕС сократилось на 28%, а в закрывших границы для россиян Эстонии, Литве и Финляндии — на 60-75%.

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В сентябре Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от россиян на визы, поданные в третьих странах. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон. По ее словам, страны ЕС должны отказывать в визовых заявках россиянам, которые находятся в третьих странах, за пределами России. «В шенгенском кодексе четко прописано, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС», — подчеркнула она.

Европейские власти говорят о необходимости ограничить въезд россиян в ЕС с августа. В конце августа в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы для россиян стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно. С 19 сентября страны закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС.

Финляндия объявила о закрытии границы для российских туристов до особого распоряжения правительства с 30 сентября. Принятие аналогичных мер допустила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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