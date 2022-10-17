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Германия ужесточила требования к выдаче виз россиянам

Ведомости

Россиянам для получения визы в Германию теперь необходимо предоставить выписку из банка, который работает на территории стран Евросоюза. Об этом сообщается на сайте визового оператора страны VisaMetric.

«Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств - членов Шенгенского соглашения. К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах - членах ЕС», – говорится в сообщении.

В документе должна быть указана информация о текущей сумме средств, выписки должны быть предоставлены с банковского счета за последние три месяца. Данное требование распространяется на визы для туристических, деловых и частных поездок, а также визитов для лечения и посещения культурных мероприятий.

Ранее власти Чехии приняли решение с 25 октября запретить въезд в республику россиянам с туристическими шенгенскими визами.

Европейские власти говорят о необходимости ограничить въезд россиян в ЕС с августа. В конце августа в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы для россиян стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно. С 19 сентября страны закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС.

Финляндия объявила о закрытии границы для российских туристов до особого распоряжения правительства с 30 сентября. Принятие аналогичных мер допустила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель.

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Ранее по теме: В Финляндии заявили, что недвижимость не будет основанием для выдачи виз россиянам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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