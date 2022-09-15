В Финляндии заявили, что недвижимость не будет основанием для выдачи виз россиянам

13 сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что на данный момент девять европейских стран больше не принимают от российских туристов документы на получение виз. Это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. При этом продолжают прием документов Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген). Турпоток из России в ЕС снизится по итогам года в 15 раз, подсчитали в Ростуризме.