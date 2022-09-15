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В Финляндии заявили, что недвижимость не будет основанием для выдачи виз россиянам

Ведомости

Владение недвижимостью в Финляндии должно перестать быть основанием для выдачи виз гражданам России, заявил президент страны Саули Ниинистё, передает Yle.

«Факт наличия у человека дачи, квартиры или недвижимости в Финляндии мы, кажется, рассматривали как фактор, способствующий выдаче», – сказал он.

Ужесточение правил для владеющих недвижимостью в Финляндии станет частью более широкого комплекса мер, добавил президент. По его словам, получение визы не является «субъективным правом».

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что санкции должны отразиться на повседневной жизни простых россиян, поэтому необходимо ввести строгие ограничения на выдачу виз.

13 сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что на данный момент девять европейских стран больше не принимают от российских туристов документы на получение виз. Это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. При этом продолжают прием документов Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген). Турпоток из России в ЕС снизится по итогам года в 15 раз, подсчитали в Ростуризме.

9 сентября Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Еврокомиссия рекомендовала странам — членам союза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до 45 дней против действующих 15, выдавать их только под сроки поездки и проверять все заявки на возможные угрозы безопасности.

Ранее по теме: Еврокомиссия рекомендовала тщательнее проверять граждан России при выдаче виз

Решение отказаться от упрощенного визового режима с Россией в ЕС приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. При этом страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы.

Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. Они уже согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы. Ограничения вступят в силу после 19 сентября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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