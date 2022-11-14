РБК сообщил о росте спроса на частные бункеры в России

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, после чего среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. 4 октября в МВД Казахстана сообщили, что границу с республикой пересекли около 200 000 россиян после 21 сентября. В Финляндию въехали 60 000 россиян. Позже Forbes сообщил, что из России после объявления частичной мобилизации могли уехать порядка 700 000 человек. Однако в Кремле эту информацию опровергли и назвали ее «уткой».