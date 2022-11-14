РБК сообщил о росте спроса на частные бункеры в России
«После 21 сентября спрос резко вырос: число запросов у нас на сайте увеличилось на 430%. Хотя далеко не все из заявок дошли до реализации, но повышенный интерес был. Такого не наблюдалось даже после начала СВО», — сообщил основатель проекта BunkerHouse Никита Малежик. По его словам, сейчас паника заметно снизилась, люди подходят к вопросу строительства частного бункера более обстоятельно.
Больше всего запросов поступало из приграничных регионов России, уточнил гендиректор «Спецгеопроекта» Данила Андреев. По его словам, заказчики чаще всего просили переоборудовать подвал в доме.
21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, после чего среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. 4 октября в МВД Казахстана сообщили, что границу с республикой пересекли около 200 000 россиян после 21 сентября. В Финляндию въехали 60 000 россиян. Позже Forbes сообщил, что из России после объявления частичной мобилизации могли уехать порядка 700 000 человек. Однако в Кремле эту информацию опровергли и назвали ее «уткой».
После начала частичной мобилизации также резко вырос уровень тревожности среди населения, показывали социологические исследования ФОМа. За неделю доля респондентов, в окружении которых преобладают люди с тревожным настроением, увеличилась с 35 до 69%, неделей позже показатель достиг 70%. Сейчас он находится на уровне 59%.
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