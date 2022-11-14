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Общество

РБК сообщил о росте спроса на частные бункеры в России

Ведомости

В России в 2022 г. спрос на частные бункеры увеличился в несколько раз, особенно сильно — после начала частичной мобилизации, об этом сообщил РБК со ссылкой на компании, которые занимаются строительством таких сооружений.

«После 21 сентября спрос резко вырос: число запросов у нас на сайте увеличилось на 430%. Хотя далеко не все из заявок дошли до реализации, но повышенный интерес был. Такого не наблюдалось даже после начала СВО», — сообщил основатель проекта BunkerHouse Никита Малежик. По его словам, сейчас паника заметно снизилась, люди подходят к вопросу строительства частного бункера более обстоятельно. 

Больше всего запросов поступало из приграничных регионов России, уточнил гендиректор «Спецгеопроекта» Данила Андреев. По его словам, заказчики чаще всего просили переоборудовать подвал в доме.

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21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, после чего среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. 4 октября в МВД Казахстана сообщили, что границу с республикой пересекли около 200 000 россиян после 21 сентября. В Финляндию въехали 60 000 россиян. Позже Forbes сообщил, что из России после объявления частичной мобилизации могли уехать порядка 700 000 человек. Однако в Кремле эту информацию опровергли и назвали ее «уткой».

После начала частичной мобилизации также резко вырос уровень тревожности среди населения, показывали социологические исследования ФОМа. За неделю доля респондентов, в окружении которых преобладают люди с тревожным настроением, увеличилась с 35 до 69%, неделей позже показатель достиг 70%. Сейчас он находится на уровне 59%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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