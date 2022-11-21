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В Госдуме предложили запретить продавать товары с пропагандой ЛГБТ

Ведомости

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн внес поправку ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, согласно которой может быть приостановлена продажа товара, в том числе импортного, содержащего информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или уголовная ответственность.

«Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность», – приводит содержание документа ТАСС.

Данную поправку предлагается внести в ст. 7 закона «О защите прав потребителей».

Еще одна предложенная Хинштейном поправка касается введения штрафов за пропаганду смены пола. Как передает «Интерфакс», распространение информации или совершение публичных действий, навязывающих интерес к теме информации о смене пола либо формирующих привлекательность смены пола, предлагается наказывать штрафом 50 000 – 100 000 руб. для граждан, 100 000 – 200 000 руб. – для должностных лиц и 800 000 – 1 млн руб. – для юрлиц.

Ранее Хинштейн также внес поправку, согласно которой материалы с ЛГБТ-пропагандой на сайте могут стать основанием для внесения его Роскомнадзором в реестр запрещенных.

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб. для граждан, от 100 000 до 800 000 руб. для должностных лиц, от 800 000 до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.

В начале ноября замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость, насилие, нецензурную лексику и ЛГБТ. Исходя из данной поправки, также предлагается запретить видеоигры, в которых может быть информация о методах изготовления наркотиков и способах совершения суицида.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных