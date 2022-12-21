В Арбитражный суд Москвы поступил иск к Юрию Дудю и Noize MC

Кроме того, в октябре песню рэпера «Последний звонок» признали экстремистской. А 6 декабря против него возбудили еще одно административное дело за песню «Ойда». В тексте трека эксперты обнаружили призывы, которые могут привести к «нарушению территориальной целостности РФ».