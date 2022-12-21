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В Арбитражный суд Москвы поступил иск к Юрию Дудю и Noize MC

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Арбитражный суд Москвы получил иск к журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) и музыканту Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом), следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно данным картотеки, истцом выступает Миронов Артем Владимирович. Исковое заявление было подано 19 декабря 2022 г. Сумма иска и суть заявленных требований пока не раскрывается. 

27 октября на YouTube-канале Дудя вышло интервью с Noize MC. 

Минюст признал Юрия Дудя иноагентом в апреле 2022 г. Помимо блогера тогда в реестр СМИ-иноагентов также попали политолог Екатерина Шульман, журналист и блогер Карен Шаинян, главный редактор издания The Insider (также внесен в реестр СМИ-иноагентов) Роман Доброхотов и др.

Noize MC был включен в реестр иноагентов в конце ноября. Вместе с ним в списке оказалась журналистка Ирина Шихман.

Ранее, 12 декабря, суд в Санкт-Петербурге оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, также признан в РФ иноагентом) на 45 000 руб. за дискредитацию российской армии. Поводом стало видео на странице его сообщества во «ВКонтакте», в котором музыкант раскритиковал проведение спецоперации России на Украине.

Кроме того, в октябре песню рэпера «Последний звонок» признали экстремистской. А 6 декабря против него возбудили еще одно административное дело за песню «Ойда». В тексте трека эксперты обнаружили призывы, которые могут привести к «нарушению территориальной целостности РФ». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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