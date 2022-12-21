В Арбитражный суд Москвы поступил иск к Юрию Дудю и Noize MC
Арбитражный суд Москвы получил иск к журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) и музыканту Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом), следует из картотеки арбитражных дел.
Согласно данным картотеки, истцом выступает Миронов Артем Владимирович. Исковое заявление было подано 19 декабря 2022 г. Сумма иска и суть заявленных требований пока не раскрывается.
27 октября на YouTube-канале Дудя вышло интервью с Noize MC.
Минюст признал Юрия Дудя иноагентом в апреле 2022 г. Помимо блогера тогда в реестр СМИ-иноагентов также попали политолог Екатерина Шульман, журналист и блогер Карен Шаинян, главный редактор издания The Insider (также внесен в реестр СМИ-иноагентов) Роман Доброхотов и др.
Noize MC был включен в реестр иноагентов в конце ноября. Вместе с ним в списке оказалась журналистка Ирина Шихман.
Ранее, 12 декабря, суд в Санкт-Петербурге оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, также признан в РФ иноагентом) на 45 000 руб. за дискредитацию российской армии. Поводом стало видео на странице его сообщества во «ВКонтакте», в котором музыкант раскритиковал проведение спецоперации России на Украине.