Владелец сгоревшего приюта в Кемерове признал вину
Андрей Смирнов, организовавший социальный приют в частном доме в Кемерове, где в ночь на 24 декабря при пожаре погибли 22 человека, полностью признал вину, передает ТАСС.
Смирнову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
В СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу пояснили, что мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Ранее следствие установило, что приют работал «без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей».
Пожар в социальном приюте произошел в ночь на 24 декабря. По последним данным, погибли 22 человека, еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии, уточнили в СК.
По данным МЧС России, приют в Кемерове выявили еще в конце декабря 2021 г. Тогда ведомство добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, прокуратура включила объект в план проверок на 2023 г. Сегодня следствие предъявило обвинение в халатности пожарному инспектору Роману Плету, который принимал участие в прокурорской проверке заведения в качестве специалиста.