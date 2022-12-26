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Общество

Владелец сгоревшего приюта в Кемерове признал вину

Ведомости

Андрей Смирнов, организовавший социальный приют в частном доме в Кемерове, где в ночь на 24 декабря при пожаре погибли 22 человека, полностью признал вину, передает ТАСС.

Смирнову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

В СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу пояснили, что мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Ранее следствие установило, что приют работал «без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей».

Пожар в социальном приюте произошел в ночь на 24 декабря. По последним данным, погибли 22 человека, еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии, уточнили в СК.

В СК сообщили также, что причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация отопительного котла. По данным МЧС, причиной быстрого развития пожара могло стать позднее сообщение о нем, поскольку к моменту приезда пожарных огнем было охвачено уже все здание.

По данным МЧС России, приют в Кемерове выявили еще в конце декабря 2021 г. Тогда ведомство добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, прокуратура включила объект в план проверок на 2023 г. Сегодня следствие предъявило обвинение в халатности пожарному инспектору Роману Плету, который принимал участие в прокурорской проверке заведения в качестве специалиста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных