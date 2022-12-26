Владелец сгоревшего приюта в Кемерове признал вину

По данным МЧС России, приют в Кемерове выявили еще в конце декабря 2021 г. Тогда ведомство добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, прокуратура включила объект в план проверок на 2023 г. Сегодня следствие предъявило обвинение в халатности пожарному инспектору Роману Плету, который принимал участие в прокурорской проверке заведения в качестве специалиста.