МЧС: причиной быстрого развития пожара в Кемерове мог стать поздний вызов спасателей

«Одна из них нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна. Окончательные выводы можно будет сделать после завершения работ надзорных органов и коллег из Следственного комитета», – сказал Супруновский.