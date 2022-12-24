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МЧС: причиной быстрого развития пожара в Кемерове мог стать поздний вызов спасателей

Ведомости

Причиной быстрого и масштабного развития пожара в приюте в Кемерове, где погибли 22 человека, могло стать позднее сообщение о нем в МЧС, рассказал заместитель министра Илья Денисов. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Наши пожарные сделали все возможное. Предположительно одной из причин быстрого и масштабного развития пожара явилось позднее сообщение о нем в МЧС. На момент прибытия первых подразделений практически все здание было охвачено огнем», – приводит слова Денисова пресс-служба министерства.

К такому выводу замминистра пришел по результатам осмотра места пожара – сейчас в Кемерове работает оперативная группа центрального аппарата МЧС России, которая после оценки обстановки провела совещание с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Замминистра Анатолий Супруновский, также работавший в составе группы, рассказал, что в настоящее время рассматривается несколько версий возникновения пожара.

«Одна из них нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна. Окончательные выводы можно будет сделать после завершения работ надзорных органов и коллег из Следственного комитета», – сказал Супруновский.

Пожар в социальном приюте произошел в ночь на 24 декабря. По последним данным, погибли 22 человека, еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии, уточнили в СК.

31-летнему мужчине, который организовал приют в частном доме, следственные органы СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ведомстве пояснили, что мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации.

По данным МЧС России, приют в Кемерове выявили еще в конце декабря 2021 г. Тогда ведомство добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, прокуратура включила объект в план проверок на 2023 г. По информации МЧС, 7 декабря руководство приюта не пустило в помещение инспектора Госпожнадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных