Следствие предъявило обвинение владельцу приюта в Кемерове, где погибли 22 человека

Как сообщила пресс-служба СК, организатор приюта обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ведомстве пояснили, что мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Ранее выяснилось, что учреждение работало нелегально.