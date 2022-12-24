Следствие предъявило обвинение владельцу приюта в Кемерове, где погибли 22 человека
Следственные органы СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу предъявили обвинение 31-летнему мужчине, который организовал приют в частном доме. В ночь на субботу там произошел пожар, количество погибших увеличилось до 22 человек.
Как сообщила пресс-служба СК, организатор приюта обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ведомстве пояснили, что мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Ранее выяснилось, что учреждение работало нелегально.
Пожар с гибелью людей мог произойти из-за неисправностей в работе угольного котла. О проблемах с котлом накануне жильцы рассказали владельцу приюта, однако ремонтировать его он не стал, отмечает ведомство.
Следствие также установило, что приют работал «без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей». Сейчас идет допрос свидетелей, изымаются документы, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, отметили в пресс-службе. В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.
Пожар в социальном приюте произошел в ночь на 24 декабря. По последним данным, погибли 22 человека, еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии, уточнили в СК.
По данным МЧС России, приют в Кемерове выявили еще в конце декабря 2021 г. Тогда ведомство добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, прокуратура включила объект в план проверок на 2023 г. По информации МЧС, 7 декабря руководство приюта не пустило в помещение инспектора Госпожнадзора.