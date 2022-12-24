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При пожаре в доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек

Ведомости

В ночь на 24 декабря в доме престарелых в Кемерове в результате пожара погибли 20 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. Учреждение работало в частном доме неофициально, губернатор анонсировал проведение проверок таких объектов по всему региону.

По данным МЧС, на момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания, предварительная площадь пожара составила 180 кв. м. На месте работали более 80 человек и 31 единица техники. Разбор завалов спасатели завершили в 05:25 (мск).

По данным «Интерфакса», учреждение располагалось в частном доме на улице Таврической и работало нелегально. В службе скорой помощи сообщили, что «никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были». В экстренных службах региона агентству также назвали предварительную причину пожара — неисправность котла.

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев ранее в своем Telegram-канале сообщил о 13 погибших и анонсировал проверки домов престарелых в регионе.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь частные. Проверки завершатся в течение недели», — написал он.

На место происшествия выезжал прокурор Кемеровской области — Кузбасса Александр Блошкин, сообщала пресс-служба надзорного ведомства. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, по ее результатам при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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