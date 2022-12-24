При пожаре в доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек

По данным МЧС, на момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания, предварительная площадь пожара составила 180 кв. м. На месте работали более 80 человек и 31 единица техники. Разбор завалов спасатели завершили в 05:25 (мск).