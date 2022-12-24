При пожаре в доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек
В ночь на 24 декабря в доме престарелых в Кемерове в результате пожара погибли 20 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. Учреждение работало в частном доме неофициально, губернатор анонсировал проведение проверок таких объектов по всему региону.
По данным МЧС, на момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания, предварительная площадь пожара составила 180 кв. м. На месте работали более 80 человек и 31 единица техники. Разбор завалов спасатели завершили в 05:25 (мск).
По данным «Интерфакса», учреждение располагалось в частном доме на улице Таврической и работало нелегально. В службе скорой помощи сообщили, что «никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были». В экстренных службах региона агентству также назвали предварительную причину пожара — неисправность котла.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев ранее в своем Telegram-канале сообщил о 13 погибших и анонсировал проверки домов престарелых в регионе.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь частные. Проверки завершатся в течение недели», — написал он.
На место происшествия выезжал прокурор Кемеровской области — Кузбасса Александр Блошкин, сообщала пресс-служба надзорного ведомства. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, по ее результатам при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении.