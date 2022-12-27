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Общество

Китай упростит выдачу гостевых, деловых и учебных виз

Ведомости

Иностранцы смогут в упрощенном варианте получить гостевую, рабочую или учебную визу. Такое решение было принято китайскими властями в связи с запланированным на 8 января ослаблением карантинных ограничений для въезжающих в страну. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление МИД КНР.

«Мы дополнительно облегчим процедуры для получения виз лицами с иностранным гражданством, которые собираются посетить Китай для продолжения работы и производственной деятельности, с деловой целью, для учебы, чтобы навестить родственников или воссоединиться с семьей», — сказано в документе.

Вместе с тем будет оптимизирован контроль на пунктах пропуска через государственную границу, это позволит в том числе увеличить трансграничный грузопоток до допандемийного уровня. Помимо этого, власти Китая планируют постепенно наращивать международный поток китайских туристов.

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В начале декабря в Китае были ослаблены антиковидные ограничения, после чего в стране была зафиксирована новая вспышка коронавируса. В частности, только за 20 декабря в Китае могли заразиться COVID-19 почти 37 млн человек. При этом специалисты отмечают, что это ослабленные штаммы, для которых вероятность летального исхода чрезвычайно низкая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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