Китай упростит выдачу гостевых, деловых и учебных виз
Иностранцы смогут в упрощенном варианте получить гостевую, рабочую или учебную визу. Такое решение было принято китайскими властями в связи с запланированным на 8 января ослаблением карантинных ограничений для въезжающих в страну. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление МИД КНР.
«Мы дополнительно облегчим процедуры для получения виз лицами с иностранным гражданством, которые собираются посетить Китай для продолжения работы и производственной деятельности, с деловой целью, для учебы, чтобы навестить родственников или воссоединиться с семьей», — сказано в документе.
Вместе с тем будет оптимизирован контроль на пунктах пропуска через государственную границу, это позволит в том числе увеличить трансграничный грузопоток до допандемийного уровня. Помимо этого, власти Китая планируют постепенно наращивать международный поток китайских туристов.
В начале декабря в Китае были ослаблены антиковидные ограничения, после чего в стране была зафиксирована новая вспышка коронавируса. В частности, только за 20 декабря в Китае могли заразиться COVID-19 почти 37 млн человек. При этом специалисты отмечают, что это ослабленные штаммы, для которых вероятность летального исхода чрезвычайно низкая.