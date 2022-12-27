Китай упростит выдачу гостевых, деловых и учебных виз

В начале декабря в Китае были ослаблены антиковидные ограничения, после чего в стране была зафиксирована новая вспышка коронавируса. В частности, только за 20 декабря в Китае могли заразиться COVID-19 почти 37 млн человек. При этом специалисты отмечают, что это ослабленные штаммы, для которых вероятность летального исхода чрезвычайно низкая.