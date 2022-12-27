В Херсонской области задержали девушку за передачу данных о военных
В Херсонской области задержали 21-летнюю жительницу региона, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на сотрудников силовых структур. Она передавала украинской стороне координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил (ВС) РФ.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена жительница Херсонской области, которая передавала координаты мест расположений личного состава Вооруженных сил России. Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического ресурса», — сообщил представитель силовых структур.
21-летней жительнице Херсонской области грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года. По словам оперативников, задержанная находилась в тяжелом эмоциональном состоянии после просмотра пропагандистского контента, который был размещен на агрессивно настроенных украинских националистических ресурсах. Свою вину девушка признала и выразила сожаление за содеянное.
Днем ранее, 26 декабря, ФСБ России опубликовала данные о четырех участниках украинской диверсионно-разведывательной группы, ликвидированной на границе РФ. По данным ведомства, они хотели попасть в Брянскую область. При себе у них было иностранное оружие, в том числе немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, боеприпасы к ним и приборы связи и навигации, а также взрывчатка общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.