Газета
Общество

В Херсонской области задержали девушку за передачу данных о военных

Ведомости

В Херсонской области задержали 21-летнюю жительницу региона, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на сотрудников силовых структур. Она передавала украинской стороне координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил (ВС) РФ.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена жительница Херсонской области, которая передавала координаты мест расположений личного состава Вооруженных сил России. Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического ресурса», — сообщил представитель силовых структур.

21-летней жительнице Херсонской области грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года. По словам оперативников, задержанная находилась в тяжелом эмоциональном состоянии после просмотра пропагандистского контента, который был размещен на агрессивно настроенных украинских националистических ресурсах. Свою вину девушка признала и выразила сожаление за содеянное.

Днем ранее, 26 декабря, ФСБ России опубликовала данные о четырех участниках украинской диверсионно-разведывательной группы, ликвидированной на границе РФ. По данным ведомства, они хотели попасть в Брянскую область. При себе у них было иностранное оружие, в том числе немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, боеприпасы к ним и приборы связи и навигации, а также взрывчатка общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о нейтрализации террористической ячейки в Крыму

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных