В Херсонской области задержали девушку за передачу данных о военных

Днем ранее, 26 декабря, ФСБ России опубликовала данные о четырех участниках украинской диверсионно-разведывательной группы, ликвидированной на границе РФ. По данным ведомства, они хотели попасть в Брянскую область. При себе у них было иностранное оружие, в том числе немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, боеприпасы к ним и приборы связи и навигации, а также взрывчатка общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.