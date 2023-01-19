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Клишас оценил идею конфискации имущества уехавших россиян в пользу сирот

Ведомости

Конфискация имущества уехавших из страны россиян невозможна без серьезных поправок в УК РФ. Таким образом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал предложение вице-спикера Анны Кузнецовой об использовании имущества уехавших россиян для обеспечения детей-сирот. 

«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соц проблем. Без серьезных поправок в Уголовный кодекс – никак. Покинуть Страну – не преступление», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня Кузнецова предложила использовать имущество уехавших из страны россиян для решения проблем с жильем для детей-сирот. «Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» – сказала она.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал изымать имущество у граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Володин заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.

В Кремле насчет этого говорили, что необходимо предпринять все меры, чтобы уехавшие из страны россияне захотели вернуться. «Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее по теме: «РИА Новости» узнали о проработке конфискации имущества части уехавших граждан

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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