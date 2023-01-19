Клишас оценил идею конфискации имущества уехавших россиян в пользу сирот

Ранее сегодня Кузнецова предложила использовать имущество уехавших из страны россиян для решения проблем с жильем для детей-сирот. «Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» – сказала она.