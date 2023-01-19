Клишас оценил идею конфискации имущества уехавших россиян в пользу сирот
Конфискация имущества уехавших из страны россиян невозможна без серьезных поправок в УК РФ. Таким образом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал предложение вице-спикера Анны Кузнецовой об использовании имущества уехавших россиян для обеспечения детей-сирот.
«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соц проблем. Без серьезных поправок в Уголовный кодекс – никак. Покинуть Страну – не преступление», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня Кузнецова предложила использовать имущество уехавших из страны россиян для решения проблем с жильем для детей-сирот. «Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» – сказала она.
13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал изымать имущество у граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Володин заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.
В Кремле насчет этого говорили, что необходимо предпринять все меры, чтобы уехавшие из страны россияне захотели вернуться. «Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.