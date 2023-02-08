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Российский самолет МЧС вылетел в пострадавший от землетрясения Иран

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Спецборт МЧС России Ил-76 с 35 тоннами гумпомощи вылетел в Иран, где 28 января произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Жителям, пострадавшим от землетрясения 28 января, спасатели доставят 35 тонн гуманитарного груза. Это сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция», – сказано в сообщении.

Землетрясение на северо-западе Ирана произошло 28 января в районе расположенного недалеко от границы с Турцией города Хой. В результате произошедшего три человека погибли, еще 816 пострадали. По первоначальным оценкам властей региона, ущерб получили два города и более 70 сел, разрушены оказались от 20 до 50% зданий. Эпицентр подземных толчков находился в 23 км к юго-востоку от города Хой.

6 февраля землетрясение произошло на юго-востоке Турции, оно затронуло 10 провинций. По разным оценкам, его магнитуда составила от 7,4 до 7,8. В результате произошедшего, по последним данным, погибли 5894 человек, еще 34 810 – пострадали. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков. Уточнялось, что магнитуда сильнейшего из них составила 5,3.

Землетрясение также затронуло север Сирии, там число погибших выросло до 1250, ранения получили 2054 человека. После произошедшего президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого предложил помощь российских спасателей.

Вечером 6 февраля в МЧС сообщили, что российские спасатели отправились в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Сегодня в пресс-службе МЧС также сообщили, что по поручению руководителя МЧС Александра Куренкова в Турцию будет направлена дополнительная группировка спасателей, сейчас идет подготовка к вылету.

Ранее по теме: Землетрясение в Турции и Сирии стало самым сильным в регионе за последние десятилетия

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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