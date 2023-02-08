Российский самолет МЧС вылетел в пострадавший от землетрясения Иран

6 февраля землетрясение произошло на юго-востоке Турции, оно затронуло 10 провинций. По разным оценкам, его магнитуда составила от 7,4 до 7,8. В результате произошедшего, по последним данным, погибли 5894 человек, еще 34 810 – пострадали. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков. Уточнялось, что магнитуда сильнейшего из них составила 5,3.