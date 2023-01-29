Три человека погибли и более 800 пострадали в результате землетрясения в Иране

Землетрясение в районе расположенного недалеко от границы с Турцией города Хой произошло в субботу, 28 января. По первоначальным оценкам властей региона, которые приводит агентство, ущерб получили два города и более 70 сел, разрушены оказались от 20 до 50% зданий. Эпицентр подземных толчков, как отмечается, находился в 23 км к юго-востоку от города Хой, а очаг залегал на глубине 7 км.