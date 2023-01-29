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Три человека погибли и более 800 пострадали в результате землетрясения в Иране

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В результате землетрясения магнитудой 5,9 балла на северо-западе Ирана пострадали 816 человек, а количество погибших выросло до трех, сообщает агентство IRNA со ссылкой на губернатора провинции Мохаммада Садега Мотамедяна.

Землетрясение в районе расположенного недалеко от границы с Турцией города Хой произошло в субботу, 28 января. По первоначальным оценкам властей региона, которые приводит агентство, ущерб получили два города и более 70 сел, разрушены оказались от 20 до 50% зданий. Эпицентр подземных толчков, как отмечается, находился в 23 км к юго-востоку от города Хой, а очаг залегал на глубине 7 км.

За последние годы Иран пострадал от нескольких разрушительных землетрясений. Так, в конце 2018 г. землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Ирана в провинции Керманшах на границе с Ираком. Тогда пострадало более 550 человек. Осенью 2017 г. жертвами подземных толчков мощностью 7,3 балла в той же провинции стали 450 человек, еще свыше 7000 пострадали. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных