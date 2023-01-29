Три человека погибли и более 800 пострадали в результате землетрясения в Иране
В результате землетрясения магнитудой 5,9 балла на северо-западе Ирана пострадали 816 человек, а количество погибших выросло до трех, сообщает агентство IRNA со ссылкой на губернатора провинции Мохаммада Садега Мотамедяна.
Землетрясение в районе расположенного недалеко от границы с Турцией города Хой произошло в субботу, 28 января. По первоначальным оценкам властей региона, которые приводит агентство, ущерб получили два города и более 70 сел, разрушены оказались от 20 до 50% зданий. Эпицентр подземных толчков, как отмечается, находился в 23 км к юго-востоку от города Хой, а очаг залегал на глубине 7 км.
За последние годы Иран пострадал от нескольких разрушительных землетрясений. Так, в конце 2018 г. землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Ирана в провинции Керманшах на границе с Ираком. Тогда пострадало более 550 человек. Осенью 2017 г. жертвами подземных толчков мощностью 7,3 балла в той же провинции стали 450 человек, еще свыше 7000 пострадали.