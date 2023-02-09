Госдума приняла закон о резервировании времени для пересечения границы на грузовиках

Документ предложили внести на рассмотрение нижней палаты парламента 24 января. Его инициатором был глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, эта мера позволит проходить грузовикам границу по электронной очереди. При этом бронировать время потребуется не на всех пунктах пропуска, а только на тех, где водители вынуждены стоять по 10-15 дней. К наиболее проблемным пунктам Москвичев отнес 5-7 КПП, в том числе «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии и «Соловьевск» между Россией и Монголией.