Госдума приняла закон о резервировании времени для пересечения границы на грузовиках
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», который регулирует пересечение границы грузовиками. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, грузовые автомобили должны будут резервировать дату и время для пересечения границы. Поправки должны вступить в силу с 1 марта. Уточняется, что резервирование даты и времени будет проходить на безвозмездной основе при помощи государственной информационной системы электронных перевозочных документов. В резервировании даты и времени может быть отказано только в случае предоставления неполного пакета документов.
Законопроект также устанавливает требования к обустройству участков дорог возле пунктов пропуска, в том числе к площадкам для стоянки, освещению, урнам и бесплатным туалетам.
Документ предложили внести на рассмотрение нижней палаты парламента 24 января. Его инициатором был глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, эта мера позволит проходить грузовикам границу по электронной очереди. При этом бронировать время потребуется не на всех пунктах пропуска, а только на тех, где водители вынуждены стоять по 10-15 дней. К наиболее проблемным пунктам Москвичев отнес 5-7 КПП, в том числе «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии и «Соловьевск» между Россией и Монголией.