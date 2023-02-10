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Общество

Тело еще одного россиянина обнаружено под завалами в Турции

Ведомости

Тело еще одного россиянина нашли в турецком Хатае. Предположительно, это муж и отец обнаруженных ранее женщины и ребенка, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Спасатели МЧС России в Хатае в ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка», – следует из сообщения.

В ведомстве позже сообщили об обнаружении тела второго ребенка.

Ранее в МЧС России сообщили, что при разборе завалов в Хатае спасатели обнаружили тела двоих россиян, ими оказались женщина и ребенок. Тогда в ведомстве добавили, что поиски остальных членов семьи продолжаются. Это первое официальное заявление о погибших россиянах в стране после землетрясений.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о погибшем под завалами мужчине, однако МИД эту информацию опроверг. О том, что под завалами в Хатае может находиться семья россиян, СМИ сообщили 8 февраля.

«Группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, отправилась в город Хатай для обследования дома, под завалами которого может находиться семья россиян: женщина и двое детей», – было сказано в сообщении МЧС.

Ранее по теме: Четверо россиян погибли при землетрясении в Турции

Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,3.

По последним данным управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD), в результате произошедшего погибли 18 342 человека, пострадали 74 242 человека. 6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. 7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца.

Ранее по теме: Число погибших при землетрясении в Турции превысило 18 000

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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