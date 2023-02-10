Тело еще одного россиянина обнаружено под завалами в Турции
Тело еще одного россиянина нашли в турецком Хатае. Предположительно, это муж и отец обнаруженных ранее женщины и ребенка, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
«Спасатели МЧС России в Хатае в ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка», – следует из сообщения.
В ведомстве позже сообщили об обнаружении тела второго ребенка.
Ранее в МЧС России сообщили, что при разборе завалов в Хатае спасатели обнаружили тела двоих россиян, ими оказались женщина и ребенок. Тогда в ведомстве добавили, что поиски остальных членов семьи продолжаются. Это первое официальное заявление о погибших россиянах в стране после землетрясений.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о погибшем под завалами мужчине, однако МИД эту информацию опроверг. О том, что под завалами в Хатае может находиться семья россиян, СМИ сообщили 8 февраля.
«Группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, отправилась в город Хатай для обследования дома, под завалами которого может находиться семья россиян: женщина и двое детей», – было сказано в сообщении МЧС.
Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,3.
По последним данным управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD), в результате произошедшего погибли 18 342 человека, пострадали 74 242 человека. 6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. 7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца.