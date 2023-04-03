Власти Санкт-Петербурга выплатят семье военкора Татарского 1 млн рублей
Семье погибшего при теракте в кафе Санкт-Петербурга военкора Владлена Татарского власти города выплатят 1 млн руб., тяжело раненые получат по 500 000 руб., а остальные пострадавшие – по 250 000 руб. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Правительством Санкт-Петербурга принято решение о выплате социальной помощи семье погибшего 1 млн руб., тяжело раненным – 500 000, остальным пострадавшим по 250 000», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Вечером 2 апреля в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), произошел теракт. В результате взрыва он погиб. По последним данным Минздрава, также пострадали 32 человека, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом). Оно передано для расследования в центральный аппарат ведомства.
Подозреваемую в убийстве Дарью Трепову, ранее объявленную в розыск, уже задержали. Она призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая впоследствии взорвалась, и отметила, что готова позже рассказать о том, кто ее передал.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал убийство Татарского терактом, организованным спецслужбами Украины, которые привлекли агентов из числа сторонников ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, признан иноагентом, ликвидирован).
Аналогичную оценку произошедшему дали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин вчера был «незамедлительно проинформирован» о случившемся. На вопрос, можно ли сказать, что Россия столкнулась с новой волной терроризма, представитель Кремля ответил, что страна «столкнулась с киевским режимом», который «поддерживает террористические действия».