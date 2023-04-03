Власти Санкт-Петербурга выплатят семье военкора Татарского 1 млн рублей

Вечером 2 апреля в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), произошел теракт. В результате взрыва он погиб. По последним данным Минздрава, также пострадали 32 человека, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом). Оно передано для расследования в центральный аппарат ведомства.