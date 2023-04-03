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Власти Санкт-Петербурга выплатят семье военкора Татарского 1 млн рублей

Ведомости

Семье погибшего при теракте в кафе Санкт-Петербурга военкора Владлена Татарского власти города выплатят 1 млн руб., тяжело раненые получат по 500 000 руб., а остальные пострадавшие – по 250 000 руб. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 

«Правительством Санкт-Петербурга принято решение о выплате социальной помощи семье погибшего 1 млн руб., тяжело раненным – 500 000, остальным пострадавшим по 250 000», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Вечером 2 апреля в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), произошел теракт. В результате взрыва он погиб. По последним данным Минздрава, также пострадали 32 человека, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом). Оно передано для расследования в центральный аппарат ведомства.

Подозреваемую в убийстве Дарью Трепову, ранее объявленную в розыск, уже задержали. Она призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая впоследствии взорвалась, и отметила, что готова позже рассказать о том, кто ее передал. 

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал убийство Татарского терактом, организованным спецслужбами Украины, которые привлекли агентов из числа сторонников ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, признан иноагентом, ликвидирован). 

Аналогичную оценку произошедшему дали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин вчера был «незамедлительно проинформирован» о случившемся. На вопрос, можно ли сказать, что Россия столкнулась с новой волной терроризма, представитель Кремля ответил, что страна «столкнулась с киевским режимом», который «поддерживает террористические действия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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