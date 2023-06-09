Сальдо сообщил об обстреле пионерского лагеря в Херсонской области

Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал примерно 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибли пять человек, еще 41 пострадал. Как сообщал ранее Сальдо, после разрушения Каховской ГЭС из Херсонской области эвакуировали 5000 человек.