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Сальдо сообщил об обстреле пионерского лагеря в Херсонской области

Ведомости

Под обстрел со стороны вооруженных сил Украины попал пионерский лагерь в Херсонской области, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо. Лагерь был обстрелян тремя ракетами, предположительно, Storm Shadow, уточнил он.

«Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно — Storm Shadow. Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект», – написал Сальдо в Telegram-канале.

Сейчас информация о жертвах и разрушениях уточняется, добавил он.

В Telegram-канале администрации Херсонской области сказано, что ВСУ обстреляли пионерский лагерь на Арабатской стрелке, в котором проживают мирные жители. Там заявили, что после произошедшего на Арабатской стрелке будет усилена противовоздушная оборона.

«На Арабатской стрелке располагаются исключительно мирные жители и гражданские объекты. В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные из Херсона жители, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения Каховской ГЭС. Преимущественно это женщины, дети и старики», – отмечается в сообщении администрации.

8 июня Сальдо сообщил, что при обстреле пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани два человека погибли, в том числе беременная женщина, еще два человека получили ранения.

Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал примерно 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибли пять человек, еще 41 пострадал. Как сообщал ранее Сальдо, после разрушения Каховской ГЭС из Херсонской области эвакуировали 5000 человек.

В связи с произошедшем президент России Владимир Путин созвонился с Сальдо, они обсудили ситуацию в регионе после разрушения Каховской ГЭС. По итогам разговора глава государства поручил МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения домохозяйствам в полном соответствии с нормами России. Также президент поручил проанализировать потребности региона в связи с последствиями прорыва Каховской ГЭС. Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных