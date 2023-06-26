Мишустин поручил Хуснуллину проконтролировать ремонт дорог после попытки мятежа

Как сообщалось ранее, в Ростове-на-Дону повреждено более 10 000 кв. м дорог, по которым двигалась военная техника ЧВК «Вагнер». По словам главы города Алексея Логвиненко, больше всего пострадал Буденновский проспект. Работы по восстановлению начались 25 июня и должны завершиться в течение двух дней, говорил он.