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Мишустин поручил Хуснуллину проконтролировать ремонт дорог после попытки мятежа

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проконтролировать восстановление дорог после попытки мятежа Евгения Пригожина.

«Марат Шакирзянович, по вашей линии, пожалуйста, возьмите под контроль вопросы восстановления дорожных объектов. Мы в контакте. Знаю, что вы уже этим занимаетесь», – сказал он на совещании с членами кабмина.

Первый зампред правительства Андрей Белоусов в свою очередь отметил оперативность коллег из «Автодора», сообщив, что движение по трассе М-4 «Дон» начало восстанавливаться уже с ночи воскресенья, а асфальтовое покрытие уже было полностью восстановлено.

Как сообщалось ранее, в Ростове-на-Дону повреждено более 10 000 кв. м дорог, по которым двигалась военная техника ЧВК «Вагнер». По словам главы города Алексея Логвиненко, больше всего пострадал Буденновский проспект. Работы по восстановлению начались 25 июня и должны завершиться в течение двух дней, говорил он.

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23 июня основатель организации Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле лагеря организации, а также анонсировал продвижение военных в сторону Москвы. В Минобороны эту информацию опровергли, а против бизнесмена завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. 

В итоге вечером 24 июня в Кремле сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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