Мишустин поручил Хуснуллину проконтролировать ремонт дорог после попытки мятежа
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проконтролировать восстановление дорог после попытки мятежа Евгения Пригожина.
«Марат Шакирзянович, по вашей линии, пожалуйста, возьмите под контроль вопросы восстановления дорожных объектов. Мы в контакте. Знаю, что вы уже этим занимаетесь», – сказал он на совещании с членами кабмина.
Первый зампред правительства Андрей Белоусов в свою очередь отметил оперативность коллег из «Автодора», сообщив, что движение по трассе М-4 «Дон» начало восстанавливаться уже с ночи воскресенья, а асфальтовое покрытие уже было полностью восстановлено.
Как сообщалось ранее, в Ростове-на-Дону повреждено более 10 000 кв. м дорог, по которым двигалась военная техника ЧВК «Вагнер». По словам главы города Алексея Логвиненко, больше всего пострадал Буденновский проспект. Работы по восстановлению начались 25 июня и должны завершиться в течение двух дней, говорил он.
23 июня основатель организации Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле лагеря организации, а также анонсировал продвижение военных в сторону Москвы. В Минобороны эту информацию опровергли, а против бизнесмена завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
В итоге вечером 24 июня в Кремле сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить.