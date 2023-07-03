Мишустин сообщил об увеличении числа бюджетных мест в вузах в этом году

В ходе этого совещания вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, всего в российских вузах на будущий учебный год выделено 626 000 бюджетных мест, в том числе более 36 000 – для вузов ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам Чернышенко, сейчас общее число заявившихся абитуриентов превышает 260 000 человек, они подали около 660 000 заявлений в рамках приемной кампании 2023 г. Чернышенко напомнил, что каждый абитуриент при желании может подать документы в пять вузов. Вице-премьер отметил, что среди регионов-лидеров по числу поданных заявлений – Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстан, Свердловская и Ростовская области.