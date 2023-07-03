Мишустин сообщил об увеличении числа бюджетных мест в вузах в этом году
В этом году количество бюджетных мест в вузах будет увеличено. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«В этом году правительством было принято решение об увеличении бюджетных мест», – сказал он.
В ходе этого совещания вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, всего в российских вузах на будущий учебный год выделено 626 000 бюджетных мест, в том числе более 36 000 – для вузов ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам Чернышенко, сейчас общее число заявившихся абитуриентов превышает 260 000 человек, они подали около 660 000 заявлений в рамках приемной кампании 2023 г. Чернышенко напомнил, что каждый абитуриент при желании может подать документы в пять вузов. Вице-премьер отметил, что среди регионов-лидеров по числу поданных заявлений – Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстан, Свердловская и Ростовская области.
Чернышенко также сообщил, что в этом году на льготных условиях в рамках отдельной квоты в вузы смогут поступить участники спецоперации, их дети, а также Герои России и лица, удостоенные орденов Мужества. В конце июня замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев направил в вузы рекомендацию начислять до 10 дополнительных баллов абитуриентам, участвовавшим в спецоперации на Украине в качестве добровольцев или прошедшим военную службу по контракту, призыву или мобилизации.
20 июня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о предоставлении льгот участникам спецоперации и членам их семей при поступлении в вузы. Согласно законопроекту, участники спецоперации и члены их семей смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. При этом те военнослужащие, которые уже получают образование на платной основе, смогут перевестись на бюджет в следующем учебном году.
Аналогичные меры будут приняты и в отношении детей медработников, которые погибли от пандемии коронавируса при исполнении трудовых обязанностей. Они смогут получить медицинское или фармацевтическое образование на бюджетной основе по отдельной квоте, не сдавая при этом вступительные экзамены.